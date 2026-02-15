VaiOnline
La denuncia
16 febbraio 2026 alle 00:30

Emergenza discariche in periferia 

Non solo in campagna. Le discariche spuntano numerose anche nella periferia della città a ridosso di strutture frequentate da tantissimi cittadini. È il caso ad esempio del letamaio davanti all’ingresso del cimitero in via San Francesco.

Cumuli di spazzatura, bustoni neri, ingombranti e barattoli di vernice, vengono gettati nella stradina sterrata di un terreno, pare privato, dietro il supermercato, dove transitano tantissime persone dirette proprio al cimitero. A volte si creano discariche più piccole, altre volte più grandi. Il problema si ripresenta da anni senza che si riesca a trovare una soluzione. Il Comune aveva già intimato ai privati di sistemare una recinzione in modo da evitare l’arrivo delle persone per scaricare qualsiasi cosa e di tenere i terreni puliti. Una parte della recinzione era stata realizzata ma si è fermata prima del sentiero dove continuano gli abbandoni.

«È un’indecenza», commenta Maria Assunta Perra diretta al cimitero, «e molto spesso la spazzatura non viene gettata solo nel sentiero ma anche nelle aiuole di fronte all’ingresso del cimitero. Qualche volta le ripuliscono ma poi torna tutto come prima. Anche qui ci vorrebbero le telecamere». Sistemi di videosorveglianza e fototrappole stano dando una grossa mano nella lotta contro gli incivili: anche nei giorni scorsi una persona è stata ripresa e multata con un verbale da 4.500 euro: stava abbandonando buste in via Livatino nella zona di Sant’Anastasia a ridosso di via Fiume. (g. da.)

