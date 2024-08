Emergenza discariche in città 

Nascosta tra le fronde spunta una catasta di pneumatici. Solo che le piante, qui, crescono da dentro le gomme. Segno che questa discarica è qui da molto tempo e che la vegetazione cerca di nascondere alla vista lo sfacelo abbandonato su questa zona di pregio ambientale della città: ci sono anche televisori, siringhe, materassi, pure l’insegna di un salone di parrucchieri. Ma quello degli alberi è un tentativo vano, perché qui, accanto alla laguna di Santa Gilla (che da anni vorrebbe farsi Parco), la discarica abusiva si vede perfino con Google maps. Questa è solo una delle discariche abusive presenti in città. E neppure la peggiore. A Sant’Elia, oltre il Vecchio Borgo, lungo la strada che porta alla spiaggetta, ce n’è una che “ospita” lamiere di eternit accanto a una lavatrice e spazzatura di vario genere: una bomba ecologica. Una discarica con vista sul Golfo, quindi. Sempre nel quartiere, di fronte alla curva Nord del vecchio stadio altri cumuli di rifiuti: ci sono pezzi di carrozzeria, parabrezza e lunotti di auto sfondati, letti e mobili rotti, anche molto materiale edile.

In tutta la città

Ma lo scenario infernale non è (solo) ai margini della città, non deturpa (solo) strade o parchi delle periferie. No. È anche a pochi passi dall’università, in via Trentino, dove nello sterrato di proprietà dell’ateneo convivono carcasse di auto (da quanto tempo?) con immondizia di vario genere. Ma è anche in pieno centro: in via Roma, accanto al cantiere, dove bottiglie e sacchetti accompagnano il percorso pedonale dei turisti che dal porto si dirigono verso i portici, ma anche in mezzo strada, la parte ancora da riqualificare, dove non ci sono rifiuti abbandonati ma spunta in bella mostra la carcassa di un “topolino” gigante che diventa il pranzo di un gabbiano.

Poco lontano, in via Po’, poi, dove il Comune comincerà a breve i lavori di riqualificazione, c’è un’area recintata che l’amministrazione aveva organizzato come deposito per l’impresa che doveva effettuare i lavori di riqualificazione di viale Sant’Avendrace. Il progetto sbagliato, i maldipancia con l’impresa, l’attesa per la sospensione dei lavori prima e la rinuncia definitiva poi (gara da rifare daccapo) hanno trasformato quel deposito-cantiere in una terra di nessuno dove qualcuno ha sfondato una parte della recinzione e trasformato il cortile in una discarica.

Il Comune

L’amministrazione dichiara guerra agli incivili e prepara un piano quinquennale (molti strumenti, come il ritorno della polizia ambientale, saranno inseriti nel nuovo appalto per la gestione dei rifiuti) per rendere la città più decorosa e pulita. «Sant’Elia», uno dei quartieri critici insieme a San Michele e Is Mirrionis, «è una delle priorità di questa amministrazione», afferma l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. «Siamo al lavoro per studiare un progetto complessivo, insieme ad altri assessorati», le Politiche sociali, «che preveda la partecipazione degli stessi cittadini, in maniera da risolvere insieme questa situazione di degrado generato dalle discariche».

