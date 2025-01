Emergenza discariche attorno alla 554 

Neanche per gli ultimi giorni dell’anno le vie a ridosso della statale 554 hanno avuto tregua. Bustoni di rifiuti sono stati scaricati illegalmente lo scorso fine settimana nella zona tra via XXI Aprile 1991, via Loddo, via Casula, laddove la periferia diventa quasi campagna ed è più complicato controllare e arginare il problema.

Caccia agli incivili

Sul posto, che è stato già ripulito, un sopralluogo di Nogra e polizia locale, che cercheranno di individuare i responsabili dell’ennesimo episodio di abbandono irregolare vicino alla 554. Da tempo, infatti, l'area è una delle più a rischio per la questione dei rifiuti abbandonati: nei mesi scorsi, sono state rinvenute anche buste con insegne di altri Comuni, con ogni probabilità appartenenti a cittadini dell’hinterland che arrivano nella zona per gettare la propria spazzatura.

«La gente butta i rifiuti tra l’erba alta», segnalano a gran voce i residenti chiedendo più vigilanza e l’installazione di altre telecamere. «Senza controlli i territori sono terra di nessuno, preda dei vandali e degli incivili», dice l’ex consigliere comunale Marco Badas, secondo cui la soluzione va ricercata a livello più ampio. «Servirebbe una compagnia barracellare metropolitana, che scoraggerebbe sia l’inquinamento del territorio da parte di soggetti senza scrupoli che gli abusi di usucapione. Del resto, essere entrati nella Città metropolitana dovrebbe garantirci dei servizi».

Le telecamere

Intanto saranno visionati i filmati delle telecamere che riprendono le vie adiacenti alla zona incriminata. «Le abbiamo all’inizio di via Don Bosco, via San Gavino, via Argentina e via dell’Argine», spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «Purtroppo in alcuni punti complicati, come anche l’area del Policlinico, questi episodi sono all’ordine del giorno», continua De Roma. «Ma con le telecamere e i controlli stiamo avendo dei riscontri e riusciamo spesso a individuare i responsabili: alcuni sono nostri concittadini, ma la maggior parte vengono da fuori».

Sul problema è già al lavoro Mauro Soru, appena insediatosi come nuovo comandante della polizia locale. «Mi sono già rapportato col sindaco e l’assessore, per questo 2025 l’obiettivo è capire come arginare il fenomeno. In molti casi chi viene a buttare lo fa in orari notturni, quando è più difficile essere presenti. Stiamo studiando possibili soluzioni, valutiamo l’utilizzo di fototrappole. Eliminare del tutto il problema non sarà facile, ma individuare i responsabili potrà essere un monito per tutti. Sensibilizzeremo la popolazione a darci una mano».

