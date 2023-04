Emergenza cuccioli, volontarie allo stremo 

Cuccioli abbandonati senza cibo né acqua in viale di Vittorio, all’ecocentro, nel retro del cimitero, vicino alla fonte Sa Tella e in altre aree di Guspini. A prendersene cura è un gruppo di volontarie che ci mettono anima e cuore per far sì che questi cagnolini ma lanciano un appello affinché cresca l’attenzione rispetto a questo fenomeno.

«In paese non si fa nulla per i randagi – dice Francesca Perseu, una delle volontarie del paese – noi non possiamo farcela da sole». L’ultimo abbandono risale a qualche settimana fa: piccoli simil maremmani lasciati all’ecocentro proprio. «Abbiamo trovato una casa per tutti e gli ultimi due verranno consegnati questo giovedì», dice Maria Cristina Meloni, che da tempo si fa carico di una buona parte delle spese necessarie e che sulla sua pagina facebook lancia appelli alla ricerca di cibo e donazioni per i cuccioli: «Chiunque voglia contribuire sa come trovarmi, i miei recapiti sono pubblici». Dalle sue parole affiora la fatica per il grande lavoro che porta avanti assieme alle volontarie, ma non mancano le soddisfazioni: «Una femminuccia è stata adottata in Germania e ora è una campionessa di agility dog», racconta al telefono.

«Un po’ di tempo fa ho portato del cibo a dei piccoletti abbandonati e al mio arrivo erano presenti degli agenti della polizia municipale: ho chiesto loro se fosse possibile installare una fotocamera per capire chi abbandona i cani e spingerlo a sterilizzare la mamma così da evitare nuove cucciolate – aggiunge Perseu – ma non mi è stata data nessuna risposta». La situazione sta diventando ingestibile e le soluzioni sono difficili da trovare anche perché in paese non c’è un canile al quale rivolgersi. Le volontarie sono consapevoli della necessità di costituire nuovamente un’associazione e provare così a chiedere formalmente aiuto al Comune. «Qualche anno c’era un progetto per creare un rifugio in un terreno privato, ma a quanto mi risulta il Comune non l’ha mai preso in considerazione. Esisteva, in passato, l’associazione “Il Giardino di Bengi”, che però non ha avuto fortuna», chiude Meloni.

