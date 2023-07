Emergenza cronica per Medicina 

All’ospedale San Camillo di Sorgono il reparto di medicina doveva chiudere 15 giorni per ferie a metà luglio, dopo varie proteste il reparto non è stato chiuso e continua a garantire la presa in carico dei pazienti.

Domenica si è svolta anche la manifestazione organizzata dal gruppo “Allerta in Barbagia” a difesa della sanità pubblica, dei tagli alle scuole e ai servizi e contro la mancanza di strade: un corteo di auto partiti dal ponte di Gadoni/Seulo fino ad arrivare davanti all’ospedale di Sorgono in cui si è svolto un dibattito. “La prima cosa che a noi serve sono le strade e gli ospedali funzionanti: sia quello di Sorgono che quello di Nuoro – dice Pina Cui, esponente del gruppo – il reparto di Medicina non è stato chiuso ma ora c’è il problema delle ferie. I due medici al lavoro fanno turni da 12 ore, i pochi medici rimasti non possono neanche programmarsi le ferie e a pagarne le spese sono sempre gli stessi». Alle accuse il direttore generale dell’Asl numero 3 di Nuoro, Paolo Cannas, risponde: «La Asl deve garantire la presa in carica dei pazienti che hanno bisogno nell’area di Sorgono come in tutti i distretti e questo lo stiamo garantendo. I modelli organizzativi sono di volta in volta introdotti a seconda delle tante variabili, abbiamo fatto i protocolli di sicurezza se dobbiamo ricoverare ricoveriamo oppure trasferiamo».

Presente alla manifestazione anche sindaco di Sorgono, Franco Zedde: «Non siamo qui a sindacare l’organizzazione dei turni e delle ferie dei medici, ma a dire che non siamo assolutamente d’accordo alla chiusura per ferie del reperto di Medicina».

