Emergenza Covid, Croce d’argento per i “Dimonios” 

«La Brigata Sassari è la Sardegna e viceversa. È un connubio indissolubile che non verrà mai a mancare». Le parole pronunciate dal comandante della Brigata Sassari Giuseppe Bossa, ieri durante la celebrazione del 108º anniversario della sua costituzione nella piazza d’armi della caserma “Monfenera”, condensano il senso profondo dell’impegno di oltre un secolo di una delle unità più importanti dell’Esercito italiano.

Nel corso della celebrazione, dove è stata rievocata la costituzione dei due reggimenti storici ovvero il 151º a Sinnai e il 152º a Tempio Pausania, c’è stata la consegna, da parte del comandante delle Forze Operative Sud il generale di corpo d’armata Giuseppenicola Tota, della Croce d’argento alla Bandiera di Guerra del Reggimento logistico “Sassari” per le attività svolte in aiuto al servizio sanitario regionale nel contrasto alla pandemia. Un riconoscimento di prestigio, arrivato in seguito al decreto di concessione dell’onorificenza firmato il 21 aprile 2022. «La Brigata Sassari è una di quelle unità su cui l’Esercito punta maggiormente e su cui punterà sempre di più», ha sottolineato Tota. «Verrà riconfigurata orientando unità dislocate in altre parti d'Italia in essa. Useremo dispositivi elettronici più moderni, che ci consentiranno di addestrarci ancora meglio con una particolare attenzione alla salvaguardia ambientale».

Scrupolosità, impegno e dedizione: i tre capisaldi dei “Dimonios” il cui contributo nel periodo pandemico è stato essenziale: infatti, il 1º novembre 2019 è stato costituito il Reggimento logistico della Brigata “Sassari”, al comando del colonnello Luca Lupo, che in un contesto di estrema difficoltà ha preso parte a numerose iniziative tra cui la distribuzione delle varie tipologie di vaccino alle strutture preposte per la somministrazione e l'operazione “Sardi e Sicuri” promossa dalla Regione e sostenuta dal Ministero della Difesa, finalizzata allo screening della popolazione in tutto il territorio dell’Isola.

«La Brigata Sassari è una eredità eccezionale che conserviamo con grande orgoglio», ha aggiunto Bossa. «Questa giornata celebrativa rappresenta un traguardo ma anche un nuovo punto di partenza». Tante le autorità presenti tra cui il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il sindaco Paolo Truzzu oltre alle associazioni combattentistiche e d'arma, per una celebrazione dove il grido conclusivo del celebre inno eseguito dalla banda – “Ajò! Dimonios! Avanti forza paris” – si è caricato di un messaggio ancora più pregnante. «È fondamentale rinnovare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita in nome di ideali come la pace e la libertà», hanno concluso Pais e Truzzu, «diffondendo così il grande senso di umanità di cui da sempre la Brigata Sassari è nobile testimonianza».