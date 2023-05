Emergenza clima secondo il fotografo naturalista 

Una conferenza all'Exmè per parlare della crisi climatica in atto. Oggi alle 18 relatori ed esperti discuteranno con il pubblico in merito «al fenomeno tanto specifico quanto allarmante», come sottolineano i componenti del Circolo Marx che hanno organizzato il convegno. I relatori provengono da diversi ambiti, e saranno la consulente ambientale esperta di fonti di energie rinnovabili Chiara Rosnati, il conosciuto fotografo naturalista Domenico Ruiu, l'autore di articoli che spiegano come la diseguaglianza incida sul cambiamento climatico Andria Pili e, in collegamento dall'università di Murcia, il biologo studioso di ecosistemi e cambiamento ambientale Ettore Dettori. Oltre a loro, prenderanno parola anche il segretario del Circolo Marx Antonio Satta e il responsabile provinciale di Rifondazione Francesco Maggi. «Il tema è di grande attualità e merita attenzione - enfatizzano gli organizzatori -. Dall'epoca preindustriale, infatti, la temperatura della Terra è aumentata di un grado e potrebbe arrivare a +1,5° tra dodici anni e +3° gradi entro la fine del secolo. Il risultato sarà ancora più evidente con nubifragi, piogge abbondanti, allagamenti, innalzamento dei mari, siccità. È necessaria la costruzione di un movimento popolare che spinga la politica e i Governi a prendere di petto la questione».

