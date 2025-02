Emergenza cinghiali, preoccupazione nell’isola di San Pietro 

A Carloforte l’emergenza cinghiali preoccupa i cittadini e l’amministrazione comunale. Gli avvistamenti sono iniziati da circa due anni.

Progressivamente sono stati visti in zone sempre più vicine al centro abitato ma anche la loro presenza nelle campagne dell’isola non lascia tranquilli, visto che molte famiglie vivono stabilmente fuori dal nucleo urbano. Un’emergenza che preoccupa i cittadini, le segnalazioni si susseguono. «Crediamo che ci sia ancora la possibilità di evitare che il fenomeno assuma le proporzioni che ha già assunto nel resto del territorio regionale – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – serve però un approccio emergenziale. Stiamo chiedendo un tavolo con Regione, Provincia e Forestale in cui si consideri la peculiarità del caso Carloforte, prima che il fenomeno superi i livelli di guardia e i cinghiali si abituino a raggiungere il centro abitato». Una settimana fa si è svolta una riunione con la Provincia Sud Sardegna e il Corpo Forestale. «La stesura del Piano è stata delegata alle Province – dice il sindaco Stefano Rombi – sarà necessario almeno un anno. Ma per evitare che il fenomeno superi i livelli di guardia servono tempi più rapidi, consentendo al Comune di intervenire direttamente con azioni di contenimento». (a. pa.)

