Emergenza cinghiali, corso ultimato 

Si è svolto ieri a Santadi l’esame finale del corso per l’abilitazione dei coadiutori nell’attività di controllo e gestione della fauna selvatica (sezione ungulati – cinghiale), promosso dalla Provincia del Sulcis Iglesiente in collaborazione con Coldiretti Cagliari. Sono stati abilitati 38 nuovi coadiutori, che saranno impegnati nell’attuazione del Piano provinciale di controllo del cinghiale, oggi in fase di definizione per affrontare, in modo strutturato e condiviso, l’emergenza legata alla proliferazione incontrollata del cinghiale. «Il ruolo dei coadiutori è oggi centrale per affrontare con efficacia l’emergenza cinghiali – ha detto l’amministratore straordinario della Provincia Sergio Murgia – ma altrettanto fondamentale è il contributo del mondo venatorio, che invitiamo a essere parte attiva e responsabile di un progetto condiviso, al fianco delle istituzioni e del mondo agricolo». Murgia ha voluto ringraziare Coldiretti Cagliari e il Comune di Santadi, che ha ospitato l’esame e offerto supporto organizzativo.

