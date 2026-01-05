Una battuta di caccia grossa tra Capo Sperone e la località Su Semafuru ha portato all'abbattimento di 13 cinghiali di dimensioni straordinarie. L'operazione, condotta da un gruppo di cacciatori, è il risultato di un accordo tra l’amministrazione comunale e l'Autogestita di caccia. L'obiettivo è contrastare il sovrappopolamento di cinghiali nelle aree frequentate da turisti e residenti, per prevenire i rischi che gli animali selvatici possono rappresentare per l’incolumità pubblica. L'accordo tra il Comune e l'Autogestita di caccia mira a proteggere le zone ad alto flusso turistico e residenziale, prevenendo possibili incidenti e danni economici. Sebbene la caccia rimanga un tema controverso, l'iniziativa è stata accolta positivamente da molti, che vedono in questa misura una necessità per tutelare la sicurezza delle persone e l'equilibrio ambientale.. Fino ad oggi, le battute di caccia grossa sono inserite nel programma venatorio regionale, ma non è escluso che possano essere richieste deroghe con l’inserimento di ulteriori date per mettere fine al fenomeno che in diverse occasioni si è rivelato una minaccia per le persone, lungo le spiagge dell’isola e, cosa ben più grave, causando un incidente stradale alle porte di Calasetta, fortunatamente senza vittime. Stefano Garau
Sant’Antioco.
06 gennaio 2026 alle 00:08
Emergenza cinghiali, battuta a Capo Sperone
