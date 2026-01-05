VaiOnline
Sant’Antioco.
06 gennaio 2026 alle 00:08

Emergenza cinghiali, battuta a Capo Sperone 

Una battuta di caccia grossa tra Capo Sperone e la località Su Semafuru ha portato all'abbattimento di 13 cinghiali di dimensioni straordinarie. L'operazione, condotta da un gruppo di cacciatori, è il risultato di un accordo tra l’amministrazione comunale e l'Autogestita di caccia. L'obiettivo è contrastare il sovrappopolamento di cinghiali nelle aree frequentate da turisti e residenti, per prevenire i rischi che gli animali selvatici possono rappresentare per l’incolumità pubblica. L'accordo tra il Comune e l'Autogestita di caccia mira a proteggere le zone ad alto flusso turistico e residenziale, prevenendo possibili incidenti e danni economici. Sebbene la caccia rimanga un tema controverso, l'iniziativa è stata accolta positivamente da molti, che vedono in questa misura una necessità per tutelare la sicurezza delle persone e l'equilibrio ambientale.. Fino ad oggi, le battute di caccia grossa sono inserite nel programma venatorio regionale, ma non è escluso che possano essere richieste deroghe con l’inserimento di ulteriori date per mettere fine al fenomeno che in diverse occasioni si è rivelato una minaccia per le persone, lungo le spiagge dell’isola e, cosa ben più grave, causando un incidente stradale alle porte di Calasetta, fortunatamente senza vittime. Stefano Garau

