Emergenza cervi: «Stanno divorando vigne e aranceti» 

Nelle colline di Santu Lianu – nelle campagne di Quartu Sant’Elena – Ramona Bavassano 53 anni, ha creato un’oasi di pace e di tranquillità.

Si chiama “In Our Garden” la sua creatura, che non è solo un’azienda agricola, ma uno spazio dove si organizzano corsi, attività fisiche, si insegna a conoscere alberi e piante officinali e si accolgono le persone per avvicinarle alla natura e al benessere.E poi, in questi 55 ettari di paradiso, si raccolgono frutta e verdura. Ultimamente però le cose non vanno molto bene. Tutta colpa dei cervi o per meglio dire, «tutta colpa della mancanza di provvedimenti per impedire che scendano a valle», dice Bavassano.

Cervi affamati

Da qualche tempo infatti gli animali, per via della siccità e della mancanza di cibo, dal massiccio dei Sette Fratelli, si stanno spingendo fino alla campagna di Santu Lianu. Un fatto mai successo prima. «E ci stanno mettendo in ginocchio» dice Bavassano, «non solo a me ma anche ai miei vicini. Hanno distrutto tutti gli otto ettari di vigna tanto che non ho potuto raccogliere l’uva e e poi hanno mangiato anche le arance. Arrivano di notte e noi non sappiamo più che cosa fare». Bavassano tra l’altro stava già vivendo una situazione difficile per colpa dei cinghiali, «ma quelli diciamo che più o meno c’erano anche l’anno scorso e non ci hanno sorpreso, ma i cervi, no, quelli non ce lo aspettavamo proprio. I nostri vigneti sono secchi e resilienti non sappiamo se si riprenderanno. La vigna è stata mangiato al ritmo di mezzo ettaro a notte e tra l’altro mangiano anche i rami compromettono il futuro della pianta».

Situazione inedita

La titolare di In Our Garden non ce l’ha certo con gli animali, «che poverini cercano da mangiare. La siccità e la mancanza di cibo hanno creato questi problemi. Noi siamo tristi perché immaginiamo la loro fame e sete. Non era mai successo che scendessero così vicino al mare». Quello che occorre fare è invece «cercare soluzioni. La Forestale dovrebbe fare qualcosa in modo che i cervi trovino da mangiare là dove è il loro habitat. E di certo non sto dicendo che bisogna dare loro mangime ma collaborare tra pubblico e privato per applicare l’agroecologia nei boschi dove vivono, seminando cereali e realizzando piccoli invasi per rendere cibo e acqua disponibili nel loro habitat per i momenti di siccità. Ci hanno detto che tempo fa questo veniva fatto e dovrebbero valutare di rifarlo anche adesso. Oppure potrebbero catturali e spostarli laddove ci sia disponibilità di cibo».

Attività a rischio

Sono centinaia gli aranci ora a rischio che Bavassano custodisce nel suo terreno. E ogni anno raccoglierne i frutti, rigorosamente biologici, diventa un momento di socialità. «Anche se questa volta» sorride per sdrammatizzare l’imprenditrice, «sono talmente buoni che sono piaciuti tantissimo anche ai cervi». La sua, racconta, «è un’azienda agricola multifunzionale dove si crea una comunità allargata di persone che imparano a prendersi cura delle piante, fanno dei corsi, imparano a stare a contatto con la natura. Noi siamo diventati anche “Acc” - ossia allevatori, contadini, custodi - che riproducono le caratteristiche genetiche delle piante che crescono in Sardegna. E sviluppiamo la medicina popolare sarda, insegnando a curarsi con le piante spontanee».

Il sogno di creare una spa ecologica per ora l’ha realizzato soltanto per metà. «Abbiamo fatto una tettoia con un lettino per massaggi e usiamo il recipiente tradizionale dove si pigia l’uva, che abbiamo trasformato in una vasca da bagno che si riscalda con la legna. Ma per ora è una cosa sperimentale che speriamo di poter ampliare quando avremo soldi a sufficienza». Per lei e per tutte le aziende agricole della zona di Santu Lianu adesso c’è prima da risolvere il problema della convivenza con i cervi, che mai prima d’ora avevano costituito un pericolo per le tante coltivazioni biologiche di pregio delle campagne quartesi.

