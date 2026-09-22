Emergenza cervi, censimento e reti elettrificate 

Stop ai danni dei cervi nelle campagne, lungo la viabilità e ora anche fino alle porte delle case. Ieri mattina, nell’aula consiliare di Guspini, la Provincia del Medio Campidano ha dato il via libera al Piano di controllo degli animali per ridurre l’aumento della densità nei Comuni del Linas, Arbus , Gonnosfanadiga , Guspini e Villacidro , e ripristinare l’equilibrio ecologico, aumentando la biodiversità dell’area faunistica.

Le soluzioni

Al tavolo di confronto erano presenti i sindaci dei Comuni coinvolti, la vicepresidente della Provincia, Maura Boi, i tecnici di Regione e Provincia e personale di Forestas. Il progetto parte dalla necessità di conoscere i danni alle colture e i numeri degli incidenti stradali. Saranno coinvolti agricoltori, operatori, cacciatori, coadiutori per ricostruire un quadro il più possibile completo dell’areale di presenza. Particolare rilievo avranno i censimenti al bramito, distinguere le aree di conservazione, zone tampone e aree di minore vocazione per la specie. Sul fronte agricolo misure non cruente: recinzioni adeguate, anche elettrificate, sistemi di dissuasione olfattiva, interventi a protezione di vigneti, oliveti, frutteti e colture orticole.

I frutteti

I nodi cruciali di conflitto si concentrano soprattutto attorno all'areale protetto, agricolo e boschivo di Villacidro e di Arbus, con colonie sulle spiagge di Piscinas e Scivu. I problemi maggiori riguardano le colture di pregio, ciliegie, vigneti, oliveti, frutteti ed erbai per la zootecnia. Capitolo a parte per la viabilità: le strade interessate saranno individuate attraverso l’incrocio tra i dati sugli incidenti e la presenza della specie.

Le reazioni

Voce unanime, quella dei presenti: non c’è più tempo per le parole, servono fatti. Il sindaco di Guspini, Marco Pala: «Le misure da adottare seguono due binari: il censimento e un piano straordinario per allontanare la specie dai campi e ora anche dai centri abitati, dove sono sempre più presenti». Il primo cittadino di Arbus, Paolo Salis: «Avevamo già detto le stesse cose cinque anni fa, ripetute poi al prefetto di Cagliari. Dal 2016, l’unica novità è che il numero dei cervi è cresciuto a dismisura. Servono tecnologie moderne per quantificare la presenza: i droni sarebbero perfetti, cozzano con la norma, mai i danni sono talmente tanti che varrebbe la pena cambiarla». Il consigliere provinciale, Dario Piras: «È anche un problema sociale, centinaia di ettari di frutteti distrutti, soprattutto piante di ciliegio, significa obbligare cento persone ad abbandonare i campi, lasciando ancora più spazio agli incendi». Il collega Simone Murtas: «Se la conta dei cervi dovesse superare la densità consentita, chiederemo di poterli abbattere. Da tempo non sono più selvatici, circolano nei centri abitati». Infine Boi: «Nessun ente, da solo, può gestire un fenomeno così complesso come la presenza del cervo sardo sul nostro territorio. Siamo convinti che la chiave del successo risieda nella piena e leale cooperazione tra Regione, Provincia e Comuni».

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