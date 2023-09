Emergenza cervi, campi e traffico a rischio 

Nel novembre 2018 l’alluvione, a luglio di quest’anno l’ondata di caldo anomala, adesso i cervi. Non c’è pace per gli agricoltori di Castiadas – in particolare i viticoltori - sempre più in difficoltà di fronte agli eventi meteo e alle scorribande dei cervi che, con una frequenza sempre maggiore, scendono dal monte dei Sette Fratelli in cerca di cibo. Un’invasione che rappresenta un pericolo anche per gli automobilisti: la scorsa settimana, in località Sitò, un cervo ha attraversato la strada centrando un’auto condotta da una donna di Villasimius mentre rientrava a casa dal lavoro (erano le tre del mattino). Auto distrutta e donna che, per fortuna, se l’è cavata con qualche leggera ferita (prognosi di 15 giorni). «Non è la prima volta che accadono questi incidenti – spiega Gianluca Falco, viticoltore di Castiadas con i terreni proprio in località Sitò – soprattutto in questo tratto di strada. Cosa bisogna fare per prendere provvedimenti, si sta forse aspettando che ci scappi il morto? Ormai sono migliaia i cervi che, oltre ad attraversare le strade creando un grave pericolo, stanno distruggendo tutti i nostri raccolti compresi vigne e uliveti».

Il sindaco

Eugenio Murgioni è consapevole delle difficoltà che stanno attraversando gli agricoltori anche a causa della fauna selvatica (ha appena emesso un’ordinanza per lo smaltimento della carcassa del cervo che è finito, appunto, contro l’auto a Sitò) ma predica prudenza: «Intanto – sottolinea – dobbiamo comprendere che Castiadas, proprio per come sono strutturate le borgate, è immersa nella natura e dunque se ci sono anche i cervi è qualcosa con cui bisogna cercare di convivere. Certo, se poi c’è un problema di sovraffollamento allora occorre intervenire». Per capirlo però «è necessario chiedere agli enti preposti – aggiunge Murgioni – di monitorare la situazione. Se c’è effettivamente un soprannumero di cervi sulle montagne allora sarebbe opportuno lo spostamento di una parte degli animali in altre zone».

Reazioni

Che il problema sia di rilievo lo mette in evidenza anche Giorgio Demurtas, presidente provinciale della Coldiretti: «La questione della fauna selvatica è di interesse regionale e nazionale. In Sardegna i cervi sono presenti a Castiadas ma anche in altre zone come Arbus, Domusnovas e Sarroch. In questi territori provocano danni alle culture già messe a dura prova dai cambiamenti climatici». Quanto alla soluzione, la problematica si sta già affrontando a diversi livelli. Lo stesso assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu ha convocato le associazioni di categoria per vedere i piani di controllo e contenimento della fauna selvatica che però attualmente sono in capo alle Province. Di certo occorre tutelare un comparto, quello agricolo, che sta soffrendo sempre più».

