Emergenza cavallette L’accusa del rettore: «Laore ci ha esclusi» 

Errori e ritardi nell’organizzazione della lotta all’invasione delle cavallette? «Non nostri: abbiamo costantemente garantito supporto scientifico. E a febbraio del 2023 siamo stati esclusi dal programma». Il Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti, non ci sta. Con una lettera risponde alle accuse su presunte falle nella gestione del fenomeno che sta devastando le campagne del centro Sardegna.

L’accusa di Laore

A chiamare in causa il suo Ateneo è un documento di Laore, soggetto attuatore di tutte le azioni di contrasto alla piaga partita dalla piana di Ottana. Nella relazione allegata al bando per l’assegnazione dell’appalto per la disinfestazione di quest’anno, i vertici del servizio dell’agenzia per l’agricoltura scrivono, in sintesi, che l’Università di Sassari avrebbe fatto mancare «un accurato monitoraggio delle forme ovideponenti nel 2022» e «le indicazioni di tipo scientifico» necessarie per avere un quadro più possibile preciso delle zone infestate sulle quali agire. Veniva aggiunto che prima della schiusa sono stati individuato 100 punti di deposizione delle uova delle cavallette: «A dire il vero», era l’attacco di Laore, «sono pochi, per una superficie complessiva di oltre 35.000 ettari ma, purtroppo, non sono state date indicazioni più precise da chi avrebbe potuto dare un adeguato e rigoroso supporto scientifico a tutta l’attività».

Il documento

Una ricostruzione che Mariotti non accetta. E produce un documento riferito al 2022 nel quale di “monitoraggio”, quello che è mancato secondo l’agenzia regionale, si parla in più punti: si individuavano le aree accertate di deposito delle uova, quelle di potenziale ritrovamento e venivano tracciati anche i confini delle zone in forte pericolo di infestazione. E veniva anche fornito uno “studio del modello matematico-statistico di distribuzione delle ovideposizioni”.