Emergenza casa, 445 restano in attesa 

Poche case comunali, troppe richieste. Un’evidenza messa in rilievo, ieri in V Commissione, dall’assessora alle Politiche della Casa Patrizia Mercuri e dalla funzionaria Maria Giovanna Campus. In una seduta condita da dati come quelli dei 1200 alloggi Erp già occupati e 445 potenziali assegnatari di cui soltanto dieci collocati. La stima risale al periodo dal luglio 2024 allo scorso mese dove a rimanere costante, oltre al fabbisogno abitativo, è la necessità di manutenere un patrimonio che avrebbe bisogno di molti interventi, a partire dall’abbattimento delle barriere architettoniche. Gli incassi degli affitti certo non bastano ad apportare migliorie, a maggior ragione se si considerano le morosità. Se i pagamenti, negli ultimi 12 mesi, hanno permesso un introito di oltre 612mila euro, è di 230mila invece la cifra non pervenuta che il Comune tenterà di acquisire con 64 piani di rientro. Un’altra criticità, fonte di molte controversie, viene dal fenomeno dell’abusivismo. «Sono 53- riferisce l’assessora- i casi di questo tipo, di cui sei nell’ultimo anno”. «Mandarli via è inutile e dispendioso- aggiunge Campus- perché spesso la Regione dispone delle sanatorie». Intanto preoccupa la crescita del sostegno alla locazione in alberghi e bed & breakfast, contributi che aiutano chi vive emergenze spesso non solo abitative. «Sono 34 i nuclei familiari che hanno usufruito del servizio per una spesa di 43.910 euro». Le famiglie rom sono state tra le maggiori beneficiarie e, sostiene Mercuri, “anche loro devono entrare nella graduatoria per l’assegnazione degli alloggi Erp”. A ingrossare le fila di chi aspira a una casa.

