Emergenza bullismo e cyberbullismo, avvocati in campo per difendere i ragazzi 

Le insidie del bullismo e del cyberbullismo sono state al centro dell’iniziativa organizzata nei giorni scorsi nell’ambito del concorso La Perla Italia Sardegna.

La serata si è aperta con un monologo scritto da Edoardo Testa, vittima dei bulli fin da piccolo, letto per l’occasione dall’organizzatore Francesco Pandolfi, in assenza di Testa, a casa malato. Spazio poi ad altri interventi tra cui quello dell’avvocata Solange Pes che ha spiegato in maniera diretta gli aspetti legali del fenomeno del bullismo.

«L’iniziativa ha lanciato messaggi importanti», ha detto Pandolfi. «Sono state dette parole che possono essere di aiuto alla comunità che affronta due problematiche in forte crescita in seguito all’avvento degli smartphone e dei social». (g. da.)

