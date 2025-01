Emergenza buche, via agli interventi per eliminarne 500 

Gli automobilisti possono tirare un sospiro di sollievo: con gli 80 mila euro messi in campo contro l’emergenza per le strade dissestate, oltre 500 buche sul territorio di Monserrato stanno per essere sistemate. Un piano di intervento massiccio, possibile grazie alla convenzione con la ditta Rodeco, che ricalca un esperimento già attivato nel 2017. In quell’occasione furono eliminati circa 300 fossi.

Le operazioni di mappatura delle zone più fragili sono già cominciate, con i lavori che da programma dovrebbero concludersi a luglio. Un sistema di bruciatori a raggi infrarossi porterà l’asfalto a quasi 200 gradi, dopodiché l’aggiunta di prodotti bituminosi rigeneranti favorirà il “ringiovanimento” dei punti danneggiati. «L’apparecchiatura impiegata consente di effettuare dei rappezzi di 1x2 metri, con un processo di rigenerazione a caldo della pavimentazione danneggiata che permette di riaprire al traffico in pochi minuti», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Tra i vantaggi l’impiego limitato di macchine, la rapidità dell’intervento e soprattutto che si operi in assenza di fresatrice, consentendo di effettuare un rattoppo omogeneo col tratto stradale circostante». Con questa tecnologia, le riparazioni dureranno almeno cinque anni. «Eviteremo anche l’inquinamento acustico», continua l’assessore, «e non ci saranno prodotti da smaltire in discarica«. Una misura che si somma ai due appalti da 700 mila euro per via Cabras e da oltre 400mila per la manutenzione delle strade. «Dopo aver investito negli anni 5 milioni per il rifacimento di 55 vie, ripristiniamo un servizio importantissimo che aveva già dato ottimi risultati, utilizzato anche negli aeroporti», commenta il sindaco Tomaso Locci. «Le piogge e l’aumento delle corse degli autobus che sostituiscono la metro hanno aggravato le condizioni delle nostre strade, quindi è diventato fondamentale agire».

