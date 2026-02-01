VaiOnline
Sestu.
01 febbraio 2026 alle 01:02

Emergenza buche  in via Monserrato 

Emergenza buche in via Monserrato a Sestu. L’ultimo caso poco lontano dall’incrocio con via Aosta, dove dopo gli ultimi acquazzoni si è aperta una piccola voragine. Un pericolo per le auto, difficile da evitare. Gli operai della ditta incaricata dal Comune l’hanno coperta dopo un paio d’ore. Ma basta partire da Ateneo percorrendo la via per contare decine di avvallamenti nel terreno. Sicuramente il maltempo ha peggiorato la situazione della strada trafficatissima, che da tempo non è stata riasfaltata.

«Sono passato sopra un enorme buca proprio l’altro giorno, il botto è stato così forte che mi sono spaventato», racconta Mauro Diana. Un tratto di via Monserrato, da Dedalo ad Ateneo, dev’essere rifatto a breve: i lavori prevedono nuovo asfalto, un percorso pedonale, e nuovi sottoservizi. Per il tratto successivo il Comune sta valutando altri lavori, anche se non c’è una data precisa.

