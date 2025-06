Emergenza buche, arriva il pronto intervento 

Una voragine che si apre in strada, un albero tirato giù dal vento, un cartello stradale girato, un allagamento dopo una pioggia intensa. Situazioni di emergenza, non prevedibili, su cui intervenire prontamente diventa complicato. Soprattutto se a quell’orario, o in quel giorno della settimana, gli uffici comunali sono chiusi, come durante il weekend.

L’intesa

È per ovviare a un simile problema che il Comune ha stipulato un accordo di service per la gestione delle emergenze stradali, che dovrebbe prendere il via già nel giro di un mese. Una società incaricata sarà a disposizione per intervenire al verificarsi di qualsivoglia criticità nell’apparato stradale di Monserrato. Sul tavolo ci sono circa 30mila euro, che saranno resi disponibili con una variazione di bilancio e indirizzati soprattutto a interventi di ripristino delle buche nell'asfalto. Un allarme, quello del dissesto stradale, non ancora rientrato, nonostante il recente appalto da 80mila euro con cui sono stati riparati centinaia di fossi. Sono ancora diverse, infatti, le strade in sofferenza e che continuano ad aprirsi, anche a causa di inconvenienti con i sottoservizi. Le lavorazioni a caldo utilizzate per il precedente appalto buche, inoltre, non potevano essere applicate su voragini di profondità superiore ai 5 centimetri, un aspetto che sostanzialmente impediva di riparare le zone maggiormente danneggiate. Con il nuovo service, al contrario, non saranno poste limitazioni.

Obiettivi

«Si tratta di un accordo simile a quello che abbiamo stipulato due anni fa, una sorta di pronto intervento che darà una grande mano d’aiuto», spiega il sindaco Tomaso Locci. «La società deputata potrà operare per riparare buche che si creano improvvisamente, sostituire un cartello stradale malandato, mettere a posto un marciapiede, ripristinare la sicurezza dopo un incidente stradale. Avremo inoltre la possibilità di utilizzare mezzi qualificati per gestire eventuali emergenze, per la città sarà un servizio molto importante». L'appalto di service resterà in vigore fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione, con eventuale possibilità di rinnovo. «Una misura che ci permetterà di dare un seguito ai lavori già eseguiti sulle buche e di potenziare la manutenzione stradale», dice l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Il servizio consentirà di risolvere le problematiche che riguardano la viabilità a 360 gradi, oltre a mettere in sicurezza quelle strade che momentaneamente non possono essere riasfaltate per mancanza di risorse. Sarà un lavoro perpetuo che si muoverà sulla base delle esigenze della città».

