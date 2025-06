Emergenza blatte, si moltiplicano le segnalazioni 

È arrivato quel periodo dell’anno in cui tanti monserratini dormono con gli occhi aperti. Zanzariere chiuse e scarichi tappati non bastano: le blatte, il modo di entrare in casa, sembrano trovarlo sempre. In città è emergenza insetti, un fenomeno che si ripete ogni estate e che neanche le disinfestazioni iniziate lo scorso gennaio sembrano in grado di arginare del tutto. Perché nel territorio le zone umide abbondano, e le segnalazioni si moltiplicano di settimana in settimana, con tanti cittadini che invocano interventi per ritrovare la serenità.

«Non dormiamo la notte»

«In via Tito non dormiamo la notte, le blatte escono da tutte le parti», lamenta Daniela Mattana. «In due giorni abbiamo fatto fuori centinaia di blatte che continuavano a uscire senza sosta, abbiamo dovuto siliconare tutti i punti aperti della casa», spiega Mattia Tatti, residente in via Cicerone. «Per non parlare di quelle volanti che arrivano da fuori, ne ho ucciso almeno una decina, siamo letteralmente invasi. Se la disinfestazione viene fatta a settembre non ha più senso, andrebbe fatta da maggio in modo che le blatte non facciano i nidi. Siamo veramente stanchi».

Qualcuno ha deciso di pagare da sé gli interventi. «Nella nostra zona di disinfestazione non si vede nemmeno l’ombra, abbiamo dovuto spendere 100 euro per farla nel nostro giardino perché con una neonata in casa avere topi e blatte non è l’ideale», spiega Elisa Cadoni, residente in una traversa di via Porto Botte. «Nel marciapiede davanti a casa si è aperta una voragine e la notte di blatte ne escono a decine, è stato segnalato più volte al Comune ma in tre mesi non è stato fatto nulla».

«Un’invasione»

Disagi anche in via Brasile. «Siamo invasi, è pieno dappertutto. Serve assolutamente una disinfestazione, ma doveva essere fatta prima, quando ancora non si erano schiuse le uova», sottolinea Gabriella Murgia. Sul tema, lo scorso febbraio, era stata discussa in Consiglio un’interpellanza firmata dai consiglieri di minoranza Andrea Zucca, Valentina Picciau e Massimiliano Cao. «In dieci anni non è mai stata fatta la disinfestazione preventiva», sostiene Zucca. «E quella ordinaria che svolge la Proservice è ridotta a pochissimi interventi, perché il Comune non mette a disposizione operai e vigili per svolgerla più spesso». L'assessore all’Igiene Urbana Saverio De Roma chiarisce che «il Comune invia alla Proservice le segnalazioni che vengono mandate agli uffici, e a quel punto ci viene inviato il calendario con la lista delle vie in cui si farà l’intervento. Quest’anno abbiamo giocato d’anticipo, partendo a gennaio per scongiurare la proliferazione, ma bisogna ricordare che il Comune ha responsabilità solo sui suoli pubblici, non nelle proprietà private».

