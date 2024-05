Emergenza blatte, rabbia in via Tacito: «È un’invasione» 

In via Tacito a Sestu è emergenza blatte. «Ogni giorno in casa trovo una decina di blatte, il mio vicino anche cinquanta e dobbiamo spendere 50 euro ogni 3 settimane per comprare un prodotto da spargere in cortile», racconta Alberto Manca.

E i problemi aumentano a causa del terreno vicino: «C’è una vera discarica a cielo aperto, tra rifiuti vari ed erbacce che arrivano sui marciapiede». Il Comune ha tentato di intervenire con una serie di disinfestazioni: «Per ora non hanno potuto fare nulla, perché il ferro dei tombini a causa del caldo si è allargato e quindi è impossibile aprirli», prosegue Manca. «Questo problema lo si conosce da anni. Bisognerebbe smontare i tombini e ripararli o cambiarli. Quando hanno cercato di aprirli, uno l’hanno rotto, quindi le blatte, adesso, non trovano ostacoli». Un problema annoso: «Da 5 anni scriviamo mail al Comune per segnalarlo», conclude Manca.

«Abbiamo previsto un nuovo passaggio della disinfestazione il 22 maggio», spiega l’assessore Mario Alberto Serrau, responsabile di Servizi Sociali e Sport: «L’ufficio tecnico è stato allertato per risolvere la questione dei tombini, contiamo di risolvere il problema». Il vicino terreno invece è privato, ma polizia e barracelli vigilano sull’abbandono dei rifiuti, mentre il problema le erbacce sul marciapiede dovrebbero essere rimosse dagli operai comunali.

