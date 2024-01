Emergenza attacco anche col Bologna 

L'anticipo del sabato regala un giorno in più di riposo al Cagliari, che solo domani si ritroverà al Crai Sport Center per la ripresa degli allenamenti. Nel mirino il Bologna, che domenica (ore 15) sarà ospite alla Domus per la prima partita del girone di ritorno.

Sotto osservazione

Sotto osservazione ci saranno soprattutto le condizioni di Lapadula. Il bomber italo-peruviano, ai box per la frattura di due costole rimediata nella gara con l'Empoli, ha saltato le partite con Milan (Coppa Italia) e Lecce. Da previsioni dovrebbe esser fuori anche col Bologna, ma il giocatore vuole anticipare i tempi e tornare a disposizione proprio per la sfida di domenica. Dove mancheranno sempre l'infortunato Shomurodov (che ne avrà ancora per un mese) e naturalmente Luvumbo, che prepara l'esordio in Coppa d'Africa con l'Angola, in programma lunedì prossimo contro l'Algeria. Recuperato, invece, Pavoletti, che a Lecce è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. E buoni segnali sono arrivati da Petagna e Oristanio. Il primo, ancora alla ricerca della prima rete in rossoblù, ha però lottato per tutti i 90 minuti dimostrando una crescita nella condizione atletica, mentre il secondo ha firmato la sua seconda rete stagionale.

Infermeria

Domani alla ripresa potrebbero tornare a disposizione Jankto e Capradossi, che hanno saltato la trasferta in Puglia per un attacco influenzale. Importante soprattutto il recupero del centrocampista ceco, che darebbe un'alternativa in più a Ranieri nelle rotazioni nella zona mediana. Per il resto, la gara col Lecce non ha lasciato scorie, con due sostituzioni (Makoumbou e Oristanio) effettuate solo quando i due giocatori hanno esaurito le riserve di energia. Nessun problema anche dal punto di vista disciplinare. Al “Via del Mare”, infatti, un solo cartellino giallo, quello rimediato da Dossena, alla sua prima ammonizione stagionale. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA