Emergenza alluvioni, Comuni in rete 

Non solo la delibera dello stato di calamità naturale, l'amministrazione comunale sta mettendo in campo una serie di iniziative per far fronte ai disagi del post alluvione ma anche per affrontare assieme agli altri Comuni del Terralbese eventuali scenari futuri di rischio idrogeologico.

Smaltimento

Da qualche giorno è operativo un punto di raccolta di mobili, elettrodomestici e materiali vari da smaltire. L'area è stata individuata nei pressi del centro sportivo e le persone che ne vogliono usufruire saranno accolte dai volontari della protezione civile, anche se gli stessi carabinieri hanno il compito di monitorare quanto avviene. «È una delle prime iniziative che abbiamo messo in campo – evidenzia il sindaco Samuele Fenu – che permetteranno ai cittadini di liberarsi di quanto non è più utilizzabile senza avere grossi problemi di smaltimento. Altro obiettivo – aggiunge il primo cittadino – è quello di fare in modo che i danneggiati non siano costretti a depositare le cose nelle vie e piazze, creando anche poco decoro nel paese». Ma non basta. Dal Municipio stanno lavorando ad una variazione al bilancio di 130mila euro che sarà utilizzata per altri interventi di manutenzione e pulizia straordinaria di condotte, griglie e caditoie, che fanno seguito a quelli già corposi effettuati precedentemente al recente evento calamitoso.

Un tavolo di regia

Azioni di carattere straordinario che però sembrano ormai non bastare più, tanto che da Uras parte una proposta operativa che chiama in causa anche gli altri Comuni del Terralbese, anche loro sofferenti della medesima situazione emergenziale. «È necessario – afferma il vice sindaco Alberto Cera – aprire un tavolo tecnico permanente con le rappresentanze di tutte le amministrazioni comunali, ma pure insieme agli altri soggetti che intervengono attivamente in caso di necessità. Bisogna avere una organizzazione - aggiunge Cera – che vada oltre il quotidiano. Ma per fare questo c'è ovviamente la necessità di risorse, personale e di mezzi che soltanto la Regione può garantire. Da soli non ce la facciamo più». Intanto, per venire incontro agli ingenti danni dei privati è già stato pubblicato un avviso per gli indennizzi. «Per quanti hanno subito danni al patrimonio privato o alle attività economiche e produttive – sottolinea il vice sindaco – stiamo raccogliendo la documentazione per fare un censimento». Per i danni causati invece al comparto agricolo, gli imprenditori possono rivolgersi al “Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali” dell’Agenzia Laore. Le segnalazioni dovranno essere inviate esclusivamente online attraverso il portale dedicato.

