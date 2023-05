Emergenza alloggi: via al bando per chi non ha più una casa 

Via alla manifestazione d’interesse per avere un elenco di alloggi disponibili per le famiglie che vivono situazioni di emergenza abitativa. Un’iniziativa all’interno del Plus Quartu Parteolla - per i quartesi quindi, ma anche per i residenti degli altri Comuni del distretto - al fine di contrastare l’emergenza di abitazioni.

Nell’avviso vengono definiti anche i requisiti dei destinatari: persone sotto sfratto, che hanno perso improvvisamente l’abitazione, magari a causa di calamità naturali o per grave deterioramento della casa. Rientrano anche i casi di abitazioni non più utilizzabili per gravi problemi di convivenza con altri familiari, e comunque ogni altro caso valutato come grave e urgente dall’équipe multidisciplinare del Plus. La manifestazione d’interesse potrà essere presentata entro il 24 maggio da enti, privati, imprese, agenzie e società immobiliari. “Ci sarà poi un elenco dei posti letto disponibili, aggiornato settimanalmente, perché possa essere messo a disposizione delle amministrazioni comunali che abbiano bisogno di individuare soluzioni di supporto per le famiglie e i singoli in condizioni di grave emergenza abitativa”, si legge nell’avviso pubblicato nel sito del Comune.

