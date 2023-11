Emergenza allagamenti, scontro in Aula 

Con la stagione autunnale ormai entrata nel vivo, si torna a parlare di rischio idrogeologico. «A oggi non sono ancora state realizzate le vasche di laminazione che servono ad abbassare realmente il rischio, diversamente dalle vasche di contenimento realizzate in via Cesare Cabras e in via dell'Argine, che fanno defluire meglio l’acqua piovana». Lo dice il consigliere comunale Andrea Zucca del gruppo di opposizione “Pauli Monserrato - La Svolta”, che nell’ultima seduta consiliare ha ripresentato un’interpellanza già discussa lo scorso agosto.

Scarsa sicurezza

Ha chiesto quali siano i tempi previsti per le opere di mitigazione del rischio e le vasche di laminazione a nord della strada statale 554, «che sarebbero una garanzia per i cittadini, sia dal punto di vista della sicurezza che della possibilità per i residenti di alcune zone, di portare avanti i propri progetti edilizi. C’è in ballo anche lo sviluppo della città, che attualmente è limitato dalle norme di salvaguardia troppo restrittive contenute nella variante al Piano di assetto idrogeologico, il Pai». Zucca sostiene che si sarebbe potuto intervenire per fare le vasche di laminazione «già con il Pai approvato nel 2014, in modo da ridurre realmente il rischio idrogeologico».

Gli intoppi

Il sindaco Tomaso Locci rispondendo all'interpellanza ha evidenziato che il Piano aggiornato è operativo da quasi un anno e risolve molte delle criticità esistenti, poiché utilizza una tecnologia innovativa «che ha permesso di capire meglio di che entità sono i rischi idrogeologici soprattutto nelle zone a nord della 554, tra le quali Su Tremini, che ora hanno un rischio più basso rispetto a prima. L’area di via Cabras e via dell’Argine, a rischio più alto, sono state messe in sicurezza grazie alle vasche da noi realizzate e in occasione delle abbondanti precipitazioni di un anno e mezzo fa le strade non si sono allagate». Locci ha detto che le interlocuzioni con gli enti preposti per la realizzazione delle vasche di laminazione, continuano: «È un intervento che in questo caso non è di competenza del Comune ma dell’Anas. Attendiamo ancora che Regione e soprattutto Anas, ci dicano se le vasche possono effettivamente essere fatte a nord della città, sopra la 554. C’è una conferenza di servizi che aspetta ancora questa risposta. Senza, come amministrazione, non possiamo prenderci la responsabilità di intervenire». Locci ha assicurato che continuerà a sollecitare una risposta da parte degli enti competenti, «in modo tale da sapere come muoverci e poi poter fare le nostre scelte nell’interesse del territorio monserratino».

