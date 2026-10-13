Emergenza al porto, dossier in Procura e rischio bivacco 

Una situazione da affrontare con la massima urgenza, anche la Procura di Tempio è stata informata (dopo il tentativo di accesso forzato di diverse decine di persone nell’area imbarchi). È il dossier Isola Bianca, portato a conoscenza del capo della Polizia di Stato, Vittorio Pisani. Il tema sta tutto in un nonsenso burocratico che rischia di trasformare il porto di Olbia in un problema drammatico, ossia l’arrivo sistematico di decine di persone, dal Cas di Monastir, con ordine di allontanamento e prive della documentazione necessaria per lasciare l’Isola. Le persone che hanno richiesto protezione internazionale ottemperano all’ordine delle autorità italiane che, allo stesso tempo, le hanno messe nelle condizioni di non poter essere identificate per salire su un traghetto.

Il pasticcio va avanti dai primi di settembre, da quando è arrivato il primo gruppo di persone da Monastir, circa ottanta tra uomini e donne rimasti poi bloccati per giorni a Olbia. A forza di no alle richieste di imbarco, nei giorni scorsi la situazione è precipitata e diverse decine di giovani algerini hanno cercato di raggiungere i traghetti con la forza. Per ora l’Autorità portuale della Sardegna non parla, ma l’ente non ha nessuna intenzione di tollerare la trasformazione dell’area intorno alla Stazione marittima in un bivacco. Il caso Isola Bianca sta esplodendo anche all’interno delle articolazioni della Polizia. Due soli agenti della Polizia di Frontiera hanno dovuto fronteggiare l’assalto ai traghetti, più volte sono stati chiamati rinforzi al Commissariato di Polizia di Olbia che sta facendo i salti mortali per garantire la sicurezza dell’area portuale. La paura strisciante è che l’invio sistematico di persone prive di documenti trasformi il porto in un centro di accoglienza de facto. Dice il segretario del Siulp, Massimiliano Pala: «I poliziotti di Olbia non possono diventare il punto di compensazione di tutte le inefficienze e le disfunzioni del sistema».

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