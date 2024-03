Emergenza al Centro trasfusionale 

L'ospedale San Francesco di Nuoro è al 126esimo posto su 130 nella classifica italiana Newsweek pubblicata il primo marzo di quest’anno, risultando l’unico ospedale sardo. Abbastanza bene, parrebbe, non foss’altro che l’ospedale nuorese nella stessa graduatoria Newsweek, in soli tre anni, è calato di ben 37 posti. Nella classifica del 2021, il San Francesco si trovava in 89esima posizione. Nel 2022 la classifica si è limitata a 112 ospedali italiani, tra questi quello nuorese non compare. Nel 2023 è al 119esimo, e nel 2024 al 126esimo sui 130 che hanno richiesto di partecipare alla classifica. Il calo non stupisce, vista la mancanza di medici in almeno una decina di reparti a cui si aggiungono anche Ginecologia, Pediatria e la quasi imminente chiusura del Centro trasfusionale. In quest’ultimo dovrebbero esserne garantiti almeno 13, ma tra pensionamenti (un altro ci sarà a breve) e trasferimenti si sono ridotti a tre, ormai stremati dal carico di lavoro: devono occuparsi di urgenze, donatori, reparto e pazienti che fanno le trasfusioni nell’angolo di un andito. In difficoltà anche Chirurgia vascolare: un paziente del nord Sardegna è stato rimandato a casa e dovrà tornare tra qualche giorno.

La situazione

In merito la presidente dell’Ordine dei medici, Maria Giobbe, afferma: «Il numero dei medici presenti in Sardegna, in proporzione al numero di abitanti, è al di sopra la media nazionale. È che nel centro dell’Isola c’è una sorta di desertificazione». Non solo, un’altra conseguenza è che da anni i talassemici non usufruiscono più dell’emoteca e sono stati rimossi i filtri per la chelazione di uno dei farmaci salvavita. Ad ogni modo, la Asl n.3 gioisce per il bel riconoscimento Newsweek.

La Asl

Il direttore Paolo Cannas dice: «L’ospedale non è al collasso. Abbiamo moltissimi reparti che sono eccellenze e lavorano benissimo e altri che per mancanza di medici in alcuni momenti entrano in affanno. Un aspetto più volte sottolineato (al quale speriamo si ponga presto rimedio) e che porta ad avere in alcuni reparti difficoltà che gestiamo sempre in modo attento e rigoroso». Poi: «In questi casi non si deve fare scandalo se i pazienti vengono gestiti dalla rete regionale. Ci stiamo facendo supportare per l’Ortopedia e per l’Oncologia. Il San Francesco è tanto altro, abbiamo decine di eccellenze che lavorano in maniera silenziosa ed efficiente, lo sa molto bene chi viene qui per essere seguito e curato. Non è casuale se il Newsweek ci individua come migliore ospedale sardo. Dobbiamo migliorare, siamo i primi a rammaricarci quando ci sono disservizi (e ci scusiamo), ma il mio invito è di non demolire mediaticamente il grande lavoro che si fa».

Grazia Cattina, direttrice del presidio medico ospedaliero, aggiunge: «Il San Francesco da alcuni anni vive criticità in alcuni casi cronica e in altri acuta, tuttavia l’organizzazione continua a garantire un livello di risposta che complessivamente ci pone oggi tra i migliori ospedali sardi e italiani».

