Emergenza acqua, vertice in prefettura 

Resta critico il servizio di approvvigionamento idrico a Burcei con l’acqua che arriva col contagocce nelle parti più alte del paese. Venti giorni fa Abbanoa ha varato la soluzione, provvisoria, con l’utilizzo dell’acqua di un pozzo in aggiunta a quella in arrivo dell’acquedotto di Corongiu. La portata dello stesso pozzo è però scesa in pochi giorni da otto litri a mezzo litro al secondo. Il problema acqua è rimbalzato ora in prefettura con un incontro tra il vice prefetto Antonietta Gregorio, Abbanoa e la Giunta comunale di Burcei col vicesindaco Ignazio Monni, gli assessori Maria Clotilde Scalas, Jonata Mucelli, Mauro Serra e il funzionario tecnico Dino Serra; per Abbanoa il presidente Giuseppe Sardu; per l’ente di governo d’Ambito, Maurizio Meloni.

Il vice sindaco Ignazio Monni, pur riconoscendo l’impegno di Abbanoa, ha parlato di «una situazione preoccupante chiedendo quindi precisi impegni per garantire l’acqua con regolarità. Ricordo che stiamo parlando di un problema che si trascina da tempo ingigantito da una condotta che scoppia in continuazione». Il presidente di Abbanoa assicura l’avvio di lavori da settembre per sistemare i primi tre chilometri della rete che porta l’acqua da Corongiu al paese, assicurando la fine dei lavori per la fine dell’anno.

