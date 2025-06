Emergenza, acqua solo per usi domestici 

Emergenza idrica a Santu Lussurgiu: nel paese dell'acqua il bene prezioso inizia a scarseggiare per l'agricoltura e per l’allevamento e si ha paura anche per gli usi domestici. Il sindaco Diego Loi «ha dichiarato lo stato di calamità naturale», e ha emesso un’ordinanza apposita che vieta usi diversi da quello alimentare e igienico sanitario del prezioso bene: lavare piazzali o auto, irrigare giardini e prati, riempire piscine. Quindi ha affidato lavori di trivellazione, a una ditta specializzata, nel sottosuolo di San Leonardo per estrarre altra acqua utile per il paese e la rinomata borgata. Le trivelle hanno scavato fino a cinquanta metri di profondità per captare altra acqua. Poco più di mezzo litro al secondo, ovvero circa 45mila litri in 24 ore. Per placare la sete nella borgata montana e a Santu Lussurgiu occorre molto di più. Per risolvere la criticità le perforazioni affidate dall'amministrazione comunale a una ditta specializzata nell’area fieristica del maneggio comunale di San Leonardo, con uno stanziamento di 50mila euro.

Siccità

La carenza di piogge d’inverno e in primavera «ha causato un crescente stato di siccità in tutto il territorio comunale, ciò sta arrecando considerevoli problematiche per l’approvvigionamento idrico alle persone e alle aziende dell’agricoltura e dell’allevamento presenti nel territorio comunale», precisa il primo cittadino. Proprio a San Leonardo la situazione più critica: dalle Sette Fonti non sgorga più acqua, sono in secca, il tunnel dietro le sorgenti è completamente asciutto. Nelle case dei residenti l'acqua arriva dal pozzo di Sas Marzanas, però inizia a scarseggiare. Per questo il divieto di tutti gli usi diversi da quello alimentare: «Un provvedimento contingibile e urgente per preservare la risorsa idrica, vietando il prelievo dell'acqua potabile dalla rete idrica pubblica per usi non prettamente domestici nonché garantire, nei mesi a venire, l’approvvigionamento della risorsa idrica per la popolazione», sottolinea Loi.

La reazione

L’opposizione consiliare guidata da Giovanni Matta, però, vuole vederci chiaro sulle trivelle e chiede al sindaco Loi: «Quali finalità hanno le trivellazioni in corso nell’area del maneggio di San Leonardo. La cittadinanza è curiosa di sapere quale tecnico-geologo ha redatto la relazione, a quali profondità s’intende arrivare con le trivellazioni, quali prescrizioni ha previsto il Genio civile al rilascio della autorizzazione». Anche i barracelli di Santu Lussurgiu e Bonarcado in campo: hanno aggiustato il punto di prelievo de sos Molinos per assicurare l'acqua ad allevatori e agricoltori e garantirla per l’antincendio.

