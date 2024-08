Emergenza acqua, riaprono i pozzi 

Il Comune di Selargius ripristina i pozzi presenti in città per dimezzare i costi idrici di parchi pubblici e campi sportivi, ma anche di alcuni siti storici. Da via della Libertà a casa Collu, sino al parco della Pace e al campo da calcio dello stadio Generale Porcu. «Un piano che ci consentirà di risparmiare risorse importanti da investire per altri servizi alla città», annuncia il sindaco Gigi Concu.

Il progetto

I pozzi artesiani al centro dello studio tecnico appena affidato dall’amministrazione di piazza Cellarium sono sei in tutto: in cima alla lista c’è quello di via della Libertà, l’unico dove è stata già testata la presenza dell’acqua. «Lo stiamo già utilizzando per irrigare il piccolo giardino pubblico ricavato all’interno della lottizzazione, cosa che vogliamo fare anche nelle altre verdi a ridosso dei pozzi presenti nel territorio», spiega il sindaco. L’idea è anche quella di integrare la risorsa idrica a disposizione del parco comunale di San Lussorio con la rete del Consorzio di bonifica che arriva dalla zona oltre la 554. «Esiste una condotta che stiamo cercando di riattivare», dice Concu.

Nella mappa - contenuta nella relazione allegata all’affidamento del servizio professionale - ci sono anche quelli di via IV Novembre, di via Campi Elisi - nel parco della Pace - in via della Resistenza all’interno del polo sportivo Generale Porcu, in via Archimede - nel cantiere comunale - e in via San Giuliano, fra Casa Collu e la chiesetta di San Giuliano.

I costi

Sullo sfondo c’è la spesa che il Comune sostiene ogni anno per i consumi idrici, oltre 200mila euro contando tutti gli spazi verdi e i campi di Selargius. Solo il complesso sportivo di via della Resistenza, per esempio, costa ogni anno quasi 40mila euro. «Trecento euro al giorno durante i mesi estivi», spiega Concu, «l’obiettivo è abbattere almeno del cinquanta per cento la spesa, utilizzando parte dell’acqua di Abbanoa con quella del pozzo». Oltre 80mila euro circa il costo dell’irrigazione del parco di San Lussorio, poco più di mille euro vengono spesi per l’utenza di Casa Collu, costo da sostenere per irrigare prato e fiori del complesso monumentale di via San Giuliano. «Sulla base di questi costi che pesano sul bilancio comunale, e di conseguenza sui cittadini, abbiamo deciso di affidare lo studio tecnico con l’obiettivo di ridurre la spesa annuale», ribadisce il sindaco.

Il piano di risparmio si allarga anche alle scuole materne e primarie, dove si sta lavorando per riqualificare gli impianti idrici e scongiurare dispersioni d’acqua che fanno lievitare le bollette a carico del Comune. Per ora i progetti finanziati sono concentrati su tre istituti: nell’asilo di via Bixio, con 210mila euro, in quello di via Bellini, 175mila, e nella scuola elementare di via Ariosto dve è previsto un investimento di 140mila euro.

