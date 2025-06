Emergenza acqua: «Danni gravissimi,  subito un rimborso»  

Subito un rimborso in bolletta per i cittadini e per le attività produttive, un tavolo con Abbanoa per evitare che l’intera costa sulcitana debba ricorrere in futuro alle autobotti per avere l’acqua potabile: l’Unione dei Comuni Nora-Bithia presenta il conto all’ente gestore del servizio idrico e chiede alla Asl maggiore puntualità nelle analisi. La condotta del Tecnocasic che porta l’acqua grezza al potabilizzatore di Sarroch è stata riparata, ma ci vorranno giorni prima che dai rubinetti riprenda a sgorgare un liquido trasparente e adatto all'utilizzo domestico. Sicuramente le autobotti saranno presenti fino a lunedì.

Protesta dei sindaci

I Comuni di Sarroch, Villa San Pietro, Pula, Domus de Maria e Teulada guardano avanti, e chiedono una piano alternativo in caso di nuovi guasti. «Invieremo una lettera ad Abbanoa e per conoscenza alla Asl per esprimere tutto il nostro malcontento – dice la sindaca di Villa San Pietro, Marina Madeddu -, chiederemo un ristoro per gli abitanti della costa e per le strutture ricettive e le altre attività private per giorni dell’acqua potabili di rete. Bisogna pensare non solo a una condotta alternativa, ma come assistere anziani o persone fragili che non possono di certo raggiungere le autobotti». In una costa dove, tra residenti e turisti, in questo momento vivono oltre 50mila persone, il sindaco di Pula sottolinea il grave danno d’immagine: «Questa emergenza ha fatto piombare il nostro territorio indietro di decenni, quando nelle strade dei paesi alle prese con le crisi idriche si vedevano le autobotti. Purtroppo quanto è accaduto non è un episodio raro, ecco perché è necessario trovare delle soluzioni».

Gli alberghi

A Pula gli alberghi si sono organizzati in maniera differente per superare la mancanza dell’acqua potabile di rete: chi non avrà mai rubinetti a secco è il Forte Village, che è al lavoro per realizzare un’opera faraonica. «La nostra struttura può contare su una diga propria – spiega il general manager del resort, Lorenzo Giannuzzi -, ma siamo al lavoro per realizzare un grande dissalatore, che ci permetterà di avere sempre acqua potabile in maniera ecosostenibile». La fortuna dell’hotel Is Molas sono i laghetti artificiali, che non servono solo a irrigare i campi da golf. «Non abbiamo registrato alcun problema – spiega il direttore, Manuele Tronci -, grazie alle nostre risorse siamo riusciti a non avere disagi». Diversa la situazione delle strutture ricettive più piccole come il Lantana hotel. «Abbiamo scorte d’acqua per due giorni – spiega la titolare, Valeria Gallia -, ma se la potabilità dell’acqua non dovesse essere garantita nelle prossime ore saremo costretti ad acquistarla, impensabile restare senza soprattutto in cucina. Purtroppo non è la prima volta che facciamo i conti con disservizi di questa portata: sembriamo tornati indietro di decenni».

Le difficoltà

Graziella Deiana, titolare di una pasticceria e un panificio in centro, spiega le difficoltà riscontrate negli ultimi giorni: «Nessuno può essere preparato davanti a un disservizio simile, siamo stati costretti a preparare la crema pasticcerà con le bottiglie di acqua minerale, per il pane, fortunatamente, abbiamo potuto utilizzare il nostro pozzo. L’aspetto che più ci lascia interdetti è la superficialità con cui Abbanoa ha affrontato questa situazione: per una settimana la gente ha utilizzato quell’acqua senza sapere che ci fossero concentrazioni di escherichia coli tali da causare problemi alla salute, e che l’azienda sanitaria locale abbia effettuato delle analisi con notevole ritardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA