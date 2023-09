Emergenza acqua all’Asinara, la soluzione adesso è più vicina 

L’emergenza acqua nel parco dell’Asinara sembra avviarsi ad una soluzione. Solo un anno fa la firma dell’atto di trasferimento, dal Comune di Porto Torres ad Abbanoa, della gestione delle infrastrutture idriche, fognarie e depurative dell’isola. Ma per una formale presa in carico del sistema idrico da parte del Gestore unico, è necessario completare i lavori propedeutici, come le opere di ristrutturazione appena concluse del serbatoio di Cala D’Oliva e di quello di Cala Reale. In autunno sono previsti gli interventi di adeguamento dell’impianto di potabilizzazione di Cala D'Oliva, un investimento pari a 720mila euro (170mila dal bilancio di Abbanoa). «Questo traguardo, frutto di una sinergia tra i vari enti coinvolti – sottolinea il sindaco Massimo Mulas – ci permette di pensare alla programmazione dei servizi turistici e di dare uno sviluppo economico all’isola-parco».

Il Comune ha trasferito ad Abbanoa circa un terzo del finanziamento regionale, 1 milione di euro su un totale di 3,2 milioni, risorse che consentiranno di fare un decisivo passo verso la modernizzazione del sistema Asinara. La restante somma di 2,2 milioni, di competenza dell’amministrazione comunale, sarà destinata al rifacimento delle reti idriche e fognarie e per la messa in sicurezza del bacino del Pecorile. «Questo appalto – aggiunge Abbanoa - rientra nel Programma di investimenti che il Cda della società, guidata dal presidente Franco Piga, sta portando avanti in tutta la Sardegna per superare le criticità del passato».

