Troppo ricchi per la casa popolare, troppo poveri per il mercato immobiliare. È da questa stretta che parte la proposta della maggioranza in Consiglio comunale, prima firmataria la capogruppo di Rinascita Valeria Piras: un ordine del giorno nato insieme ad altri colleghi di gruppo, in testa Stefano Busonera, Francesco Piludu e Mauro Ligas. «Vogliamo aprire in Consiglio una discussione costruttiva sui temi della città, con proposte concrete per migliorarla», spiega Piras. «L’abitare è uno di questi: riguarda giovani, coppie, famiglie monogenitoriali e professionisti che lavorano, ma faticano a trovare una casa a un prezzo sostenibile». Per i consiglieri di maggioranza «la fascia media è quella che troppo spesso resta fuori da ogni misura. Noi vogliamo occuparcene, con strumenti concreti e con una visione di città».

C’è poi da ragionare sui fondi assegnati dalla Regione per alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, 2 milioni e 400mila euro. La proposta - che sarà discussa oggi in Consiglio - è consolidare e ampliare “A Domu - Agenzia Sociale per la Casa”, estendendo alla fascia media orientamento, intermediazione e garanzia tra proprietari e inquilini. E integrare nel nuovo Puc quote tra il 15 e il 30 per cento di edilizia sociale negli interventi di trasformazione urbana e di nuova edificazione.

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