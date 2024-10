«Emergenza abitativa per troppi sardi» 

La Regione si consideri pure un sorvegliato speciale. Non che Anci lo dica così, espressamente. Ma sul diritto alla casa l’associazione dei Comuni ha già acceso i fari. Lo sottolineano sia la presidente Daniela Falconi, sia il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu.

«Sul tema degli alloggi – chiarisce Falconi – vorremmo che si svolgesse un cambio radicale di paradigma». All’Anci piace «l’assoluta determinazione riscontrata nell’assessore Antonio Piu, che ha già manifestato grande apertura alla collaborazione». Tuttavia, sappia la Giunta sarda che le amministrazioni locali continueranno a rivendicare un ruolo nella gestione dell’edilizia popolare. «Le eccessive centralizzazioni – continua la presidente di Anci in riferimento alla riorganizzazione dell’agenzia Area – sono sempre sbagliate. Le cose migliori possono nascere solo dalla collaborazione fra centro e periferia». Falconi, oltre alle manutenzioni e al «recupero del patrimonio edilizio esistente per non consumare nuovo territorio, chiede un nuovo modello di housing sociale adatto ai giovani e alla precarizzazione del lavoro, a cui sono costrette le famiglie».

Sull’urgenza delle manutenzioni interviene pure Morittu: «Non si escluda un cambio delle norme, in modo da consentire ai locatari di intervenire al posto di Area almeno in una prima fase, anticipando somme a scomputo del canone». Il sindaco sulcitano suggerisce all’assessorato e all’Agenzia anche di «mettere in disponibilità le tante strutture commerciali che ci sono, in modo da poter soddisfare le esigenze richieste dal mercato». ( al. car. )

