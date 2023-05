Emergenza abitativa, patto coi proprietari 

Non solo alloggi popolari, per contrastare l’emergenza abitativa in città si punta anche sulle case private sfitte. Dopo il via al progetto “A Domu”, annunciato alcune settimane fa, il Comune sigla il patto con le associazioni dei proprietari immobiliari in città e tende la mano a quelle famiglie che - da sole - non riescono trovare un alloggio.

Il protocollo d’intesa è stato firmato ieri dal sindaco Graziano Milia, con i responsabili provinciali di Federproprietà Stefano Tolu e Confedilizia Carmelo Idda, alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni. «Questo protocollo ha un duplice significato: quello di trovare una casa a nuclei che vivono in condizione di difficoltà, ma anche quello dell’accompagnamento educativo, affinché un domani queste persone possano essere autonome nei pagamenti», spiega Camboni. Situazione che in città riguarda circa 200 famiglie. Di fatto il Comune farà da garante, fornendo adeguate tutele per i proprietari che metteranno a disposizione le abitazioni - anche con supporto economico in caso di mancato pagamento da parte del locatario, oltre al monitoraggio sulla corretta conduzione dell’immobile - mentre le associazioni assisteranno le parti nella stipula dei contratti d’affitto e garantiranno che i canoni siano “calmierati” in base alle tariffe dell’Accordo sulle locazioni abitative. Un progetto pilota per 12 mesi, con «l’obiettivo di una sua estensione nel corso degli anni», conclude Camboni.

