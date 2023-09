Emergenza abitativa, l’Agenzia per la casa in aiuto a 400 famiglie 

L'emergenza abitativa è un fenomeno in continua espansione e colpisce anche ceti sociali che, sino a dieci o vent'anni fa, non sembravano minacciati dal problema. E il capoluogo non fa eccezione. Di questo si è discusso alla Fondazione di Sardegna nel corso di una tavola rotonda dal titolo “CagliarièCasa”, promossa da Solidarietà Consorzio in collaborazione con il Comune, la Diocesi di Cagliari e il Consorzio Charis, nell’ambito del Programma europeo “Pon Metro 2014 – 20 - Agenzia sociale per la casa”.

Il servizio "Agenzia Sociale per la casa” istituito in città nel 2018 e avviato definitivamente con un'azione pilota, nel 2019. Nel 2021, è gestito da Solidarietà Consorzio che si è aggiudicato la gara. L'Agenzia sociale per la casa interviene in favore di persone prive di rete familiare, in condizioni di reddito precario, prive di alloggio o che rischiano la perdita dello stesso per motivi economici. Sino a dicembre 2022 erano state raggiunte 153 persone, in seguito ad un nuovo avviso pubblico per l'individuazione di ulteriori destinatari, pubblicato nell'autunno 2022, sono state prese in carico ulteriori 223 persone e nuclei familiari che, laddove necessario, oltre che beneficiare dei servizi per l'inclusione attiva erogati dall'Agenzia, possono anche essere sostenuti per il fitto casa.

«Dobbiamo avere il coraggio di abbracciare anche soluzioni abitative innovative, a patto che siano immediatamente percorribili, non formule futuribili utopistiche», ha affermato Viviana Lantini, assessora alle Politiche sociali. Concorde l'Arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, Giuseppe Baturi che ha aggiunto che «quella abitativa è una vera emergenza, tanto più che attacca uno dei diritti fondamentali dell'uomo».

«Il tema dell’abitare rende uguali tutti i cittadini», ha ricordato don Marco Lai, referente regionale della Caritas. «Viviamo in una società concorrenziale, solo in parte meritocratica, dove la casa è un elemento di democrazia. In Italia l’80% delle abitazioni è in mano ai privati mentre, ad esempio, in Germania l’80-85% appartiene allo Stato. In questo momento c’è davvero bisogno di case, di camere. Troppe persone vivono per la strada, occorre trovare delle soluzioni».

