Emergenza abitativa, il Comune corre ai ripari 

Via agli interventi per dare una mano a chi subisce i disagi dell’emergenza abitativa. Il Comune, con in testa l’assessorato alle Politiche sociali, corre ai ripari con l’attivazione ufficiale di “AbitiAmo Assemini”. «Il progetto, nato più di un anno fa, è finalmente approdato alla fase operativa», dice l’assessora Antonella Mostallino. «Per aiutare nuclei familiari e single in difficoltà nel reperire un alloggio, ma già seguiti dai servizi sociali, ci stiamo muovendo su quattro fronti: abbiamo istituito un fondo di garanzia e sistemato momentaneamente i cittadini nelle strutture ricettive locali. Attiveremo il “condominio solidale” in un immobile di via Cagliari che il Consiglio acquisirà al patrimonio la prossima settimana. Poi proporremo alla comunità il piano “Abitare condiviso”». Un progetto unico nel suo genere con Assemini che fa da apripista.

La programmazione

Il progetto troverà il suo pieno sviluppo nel triennio 2025-2027. Come? Mettendo in campo 530mila euro per il “fondo di garanzia” (supporto delle spese di venti alloggi), “Abitare condiviso” (supporto delle spese per tre alloggi) e le “strutture ricettive” (supporto delle spese da destinare a B&B e alberghi). Per il “condominio solidale”, invece, è stato stabilito un tetto di spesa massimo di 500mila euro di contributi regionali. Cinque i proprietari che avevano partecipato alla manifestazione d’interesse, il Comune ha scelto l’immobile che fa angolo tra via Cagliari e via Gorizia. «Gli edifici del “condominio solidale” hanno caratteristiche adatte a favorire la relazione fra gli alloggiati e il reciproco scambio di aiuto. Oltre agli spazi privati ci sono spazi comuni». Aggiunge l’assessora: «Accogliere le famiglie nelle strutture è qualcosa che stiamo già facendo. Tuttavia questa è una soluzione temporanea, adatta ai singoli e non adeguata per famiglie».

Il fondo di garanzia

Perciò il Comune ha deciso di potenziare il fondo di garanzia e il piano “Abitare condiviso”. «Il Comune si occupa dell’individuazione delle case e si fa garante del pagamento di una parte del canone di locazione». Il supporto educativo ha come obiettivo quello di rendere le persone autonome: «Forniamo un sostegno iniziale per individuare le abitazioni in locazione e prestiamo un tutoraggio educativo per l’“abitare condiviso”». Un esempio concreto è quello di un anziano solo che vorrebbe convivere con una famiglia disposta a ospitarlo: «Il servizio educativo è stato affidato alla cooperativa “Solidarietà consorzio”. Valuteremo di volta in volta la risposta della popolazione». ( sa.sa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA