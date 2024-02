«Emergenza abitativa, è dramma» 

Un tema sempre attuale è quello dell'emergenza abitativa in città. Sono ancora tante le famiglie nuoresi sprovviste di dimora, altrettanti gli abusivi costretti a vivere in scantinati privi di bagno. Un diritto che dovrebbe essere primario, quello alla casa, ma spesso trascurato.

Intanto i componenti del Circolo culturale Catte Pinna di Nuoro, che a lungo si son battuti per chiedere una soluzione al problema, dichiarano: «L'emergenza abitativa tocca pochi cittadini, e quindi viene relegata in basso nell'elenco delle priorità, in cantina potremmo dire. Proprio in quelle cantine dove alcuni vivono. Alcuni aspettano da anni una locazione dignitosa per mettere su famiglia e intraprendere qualche attività senza ricorrere all'emigrazione».

La nota cita l'interessamento del prefetto Giancarlo Dionisi e conclude: «Approfittiamo di questa notizia per continuare a sollecitare amministratori e Area affinché comprendano e intervengano su questa condizione di disagio sociale. Anni fa ci promisero di aggiornare l'elenco degli aventi diritto, ad oggi un nulla di fatto».

