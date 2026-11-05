Emergenza a sinistra: Aurelio infortunato, difesa da reinventare 

Una fascia senza padrone. È quella sinistra del Cagliari, che domani si trova improvvisamente scoperta per un’incredibile serie di assenze a catena. Si è fermato anche Giuseppe Aurelio, che era in lizza per la sua prima da titolare in Serie A, per un affaticamento al soleo della gamba sinistra: ieri ha effettuato lavoro personalizzato, è in forte dubbio e rischia di non essere nemmeno convocato per il Frosinone. La sfortuna si è abbattuta sul reparto mancino proprio nella giornata in cui, per la prima volta in stagione, mancherà Adam Obert squalificato.

Scelta obbligata

Con Riyad Idrissi ancora sulla via del recupero (possibile ritorno fra i convocati dopo la sosta, fra Como e Milan, dopo l’operazione al ginocchio di marzo), a Pisacane non restano più giocatori di ruolo: l’ipotesi di adattare Juan Rodríguez, già valutata nei giorni scorsi, ora sta diventando la principale nonché – probabilmente – l’unica percorribile. L’uruguaiano non è nuovo al ruolo di terzino, fin dagli inizi della sua carriera al Boston River, e con il suo spostamento a sinistra tornerebbe titolare Yerry Mina al centro della difesa, assieme a capitan Alessandro Deiola. Per lui sarà anche un’opportunità per mostrare la sua duttilità al ct dell’Uruguay Diego Forlán, che lo ha inserito tra i convocati per la prossima sosta: sarà impegnato in due amichevoli, contro l’Argentina venerdì prossimo e la Repubblica Dominicana martedì 17. Nel precedente impegno con le nazionali, ha debuttato ufficialmente con la Celeste (contro l’India il 6 ottobre) dopo aver collezionato una presenza nel 2024 in una nazionale sperimentale.

Le assenze

Ieri hanno svolto terapie Alieu Fadera e M’Bala Nzola, gli altri infortunati recenti del Cagliari. Entrambi hanno accusato un problema alla coscia destra: il primo ha riportato una lesione al bicipite femorale, il secondo una distrazione di basso grado ai flessori. Per il loro recupero se ne riparlerà dopo la sosta, a partire dal match contro il Como del 21 novembre. Out, ovviamente, anche Mattia Felici che tornerà a stagione inoltrata. Questa mattina i rossoblù svolgeranno la seduta di rifinitura al Crai Sport Center di Assemini, alle 12.15 Pisacane parlerà in conferenza stampa.

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