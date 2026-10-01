«Emergenza 41-bis, in Consiglio serve una linea unitaria» 

Interrogazione dei gruppi consiliari di minoranza, Direzione Uta e Progetto Civico Uta, sull’emergenza 41-bis nel carcere di Uta. «Abbiamo ritenuto opportuno tornare sull’argomento perché, dopo la mozione della minoranza, e approvata in Consiglio comunale con quattro voti favorevoli, si era deciso di lavorare alla predisposizione di un documento condiviso da tutto il Consiglio comunale. Da allora, però, non ci sono state ulteriori interlocuzioni con i gruppi di minoranza», dice la consigliera Michela Mua. L’opposizione, perciò, chiede quale seguito sia stato dato alla mozione approvata e che venga ripreso il percorso concordato in Aula, per arrivare a una posizione unitaria su un tema così importante. L’iniziativa era nata dalla volontà di verificare e dar seguito al percorso già avviato in Consiglio comunale nei mesi scorsi, e agli impegni assunti. «Nel corso della discussione, erano emerse preoccupazioni condivise rispetto alle possibili conseguenze per il territorio derivanti dalla presenza di un numero rilevante di detenuti sottoposti al regime del 41bis. Ma senza seguito». Nella nuova interrogazione, «chiediamo quali iniziative istituzionali siano state intraprese nei confronti di tutti gli organi preposti, e quali riscontri siano pervenuti». L’obiettivo è dar seguito a un percorso già formalmente avviato in Consiglio comunale.



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