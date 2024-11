Emergenza, 3mila chiamate al giorno 

Un milione e mezzo di richieste di soccorso in 24 mesi. È il bilancio di due anni di attività della centrale operativa del Numero unico europeo 112 che, dalla sede di Sassari, risponde alle chiamate di emergenza in arrivo da tutta la Sardegna. Un bilancio positivo per il servizio che, valutata la situazione, attiva immediatamente il soccorso sanitario e le forze dell’ordine trasferendo in pochi secondi la posizione precisa di chi chiede aiuto e i dettagli della richiesta di intervento. Un servizio che, con una media di duemila chiamate al giorno (tremila nei mesi estivi) nel 2024, «di cui solo la metà appropriate» comunica una nota di Areus (azienda dell’emergenza urgenza), sta diventando – assieme ai pronto soccorso degli ospedali – il termometro di un’assistenza territoriale prosciugata, con centinaia di ambulatori di medici di famiglia scoperti (mancano circa 500 dottori), guardie mediche chiuse e decine di migliaia di cittadini senza tutela.

Codici bianchi e verdi

Per questo migliaia di richieste di soccorso sono inappropriate. Così come lo sono la maggior parte degli accessi ai pronto soccorso: codici bianchi o verdi che tuttavia fanno numero in mezzo alle urgenze vere, allungando i tempi di intervento generali e portando ulteriore carico ai medici e agli altri operatori già stremati dal superlavoro e dagli organici ridotti all’osso. Malesseri o piccole lesioni che potrebbe sistemare il medico di famiglia, o la guardia medica, finiscono a quintali al pronto soccorso in mezzo agli infarti, alle fratture, e a tutti i malanni ben più seri.

A Elmas un’altra sede

Questa è la situazione che sta portando ulteriore lavoro anche agli operatori della centrale operativa del numero unico 112 che risponde da Sassari, mentre è atteso l’avvio di una seconda centrale regionale. La direzione generale di Areus, è spiegato nel comunicato dell’azienda, «è già al lavoro per la realizzazione di una seconda centrale unica di risposta nel sud dell’Isola, così come previsto dall’accordo che la Regione nel 2019 stipulò con il ministero degli Interni». La Regione, «ha concesso ad Areus uno stabile ad Elmas. Il 2025 sarà dedicato quindi alla progettazione e all’affidamento dei lavori di ristrutturazione e si conta che la nuova centrale possa essere operativa da fine 2027».

L’App di localizzazione

Intanto, sottolinea la direttrice della centrale operativa Michela Cualbu, «una svolta importante si avrà quando tutti i sardi avranno scaricato sul proprio cellulare l’App nazionale gratuita “Where Are U”, che consente di fare una chiamata di emergenza con l’invio automatico dei dati relativi alla localizzazione del chiamante». Inoltre, spiega, «grazie all’app si possono fare “chiamate silenziose”, opzione utile nelle situazioni di pericolo, come le aggressioni e le violenze. La localizzazione arriva alla centrale del Nue112 che attiva le forze dell’ordine senza dover necessariamente parlare con l’utente».

