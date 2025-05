Emergency in Afghanistan: “Long Night” sabato a Pirri  

Appuntamento sabato alle18 al Teatro Leopardi, in via della Resistenza a Pirri, per la proiezione del documentario “Long Night” di Lynzy Billing, un’opera per raccontare l’impegno di Emergency in Afghanistan attraverso le testimonianze dei membri dello staff e dei loro pazienti.

La serata si aprirà con i saluti di Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri, che ha sostenuto l’iniziativa. A seguire, la presentazione di Gloria Corda, volontaria Emergency, l’intervento in collegamento di un operatore e una operatrice sempre dell’associazione di volontariato internazionale, e il video saluto della regista Lynzy Billing.

Dopo la proiezione del documentario, si terrà una tavola rotonda, introdotta da Maria Laura Manca, con riflessioni su azioni propositive a favore di interventi per la pace e la collaborazione tra i popoli assieme agli ospiti Andrea Frailis, giornalista ed ex parlamentare, Genet Woldu Keflay, presidente di Anolf Sardegna Odv, e Davide Carta, consigliere del Comune di Cagliari.

