Emendamento senza autore 

Un affare surreale, bipartisan. «Qualcuno dovrebbe avere la decenza di farsi vivo, di dire che è stato lui a proporre quell’emendamento alla Finanziaria da 480 mila euro per l’acquisto di quella casa - tuona Franco Mula, capogruppo del Psd’Az in Consiglio regionale -. Io non c’entro nulla». Roberto Deriu, del Pd, replica: «Mula si tira fuori ma l’ha firmato come tutti i capigruppo di maggioranza». L’ex dirigente regionale, Felice Corda, sintetizza: «Tutto ruota intorno alla figura di Giuliano Guida Bardi. La casa di via Mariano D’Arborea a Nuoro era la sua, prima che all’asta venisse rilevata da Donatella Cherchi, sua socia. La Fondazione San Pietro è nata per comprare quella casa. Qui si “lavorava” su due tavoli: centrodestra e centrosinistra».

Patata bollente

Un immobile rilevato all’asta per 87 mila euro da una donna 62enne di Abbasanta, Donatella Cherchi, e appartenuto al nuorese Giuliano Guida Bardi, imprenditore conosciuto per le sue ospitate televisive e per un albergo a misura d’artista in via Roma a Cagliari, a due passi dal Consiglio regionale. Le polemiche e le discussioni si focalizzano su una casa tutt’altro che accattivante, adagiata nel cuore di Santu Predu, nel quartiere deleddiano di Nuoro. Un edificio che era stato eletto a sede della Fondazione San Pietro fin dalla sua costituzione, il 26 luglio 2019, e occupato in regime di usufrutto per volontà della padrona di casa, nonché componente del sodalizio culturale, Donatella Cherchi. «I politici di entrambi gli schieramenti, però, si stavano muovendo per comprare la casa che era stata di Guida Bardi - prosegue Corda -. D’altronde, la nascita della Fondazione è una sua idea».

Responsabilità in cifre

In un file Pdf pieno di cifre, settantacinque pagine capaci di accontentare mezza Isola, colpiscono soprattutto gli emendamenti destinati alla Fondazione San Pietro. «Il finanziamento da 100 mila euro all’anno (“spese per il funzionamento e per i programmi ordinari e straordinari”, ndr ) è stato proposto da me - spiega Roberto Deriu -. Anzi, avevo chiesto di aumentare a 300 mila questa cifra: la richiesta del gruppo Pd è arrivata in Aula ma è stata bocciata. Adesso si è aggiunto questo emendamento da 480 mila euro per l’acquisto della sede, ma non so chi lo ha messo. Lo hanno firmato loro, lo avrà messo la maggioranza».