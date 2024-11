Emendamento “antiRenzi”: un tetto ai compensi dall’estero per i politici 

Tra gli emendamenti alla manovra spunta una stretta sui compensi ricevuti dai politici per lavori all’estero. La proposta è della deputata di FdI Alice Buonguerrieri e prevede un tetto massimo di ricavi pari a 50mila euro lordi. In base all’emendamento membri del governo, parlamentari, presidenti di Regione ed europarlamentari italiani non potranno ricevere maxi compensi per attività svolte per soggetti con sede legale all’estero. Il divieto «non si applica alle attività svolte nell’esercizio dei propri compiti istituzionali». La norma ha fatto subito pensare al senatore Matteo Renzi e alle polemiche per i ricavi per le conferenze all’estero, tra cui quelle in Arabia Saudita per il principe Mohammad Bin Salman. Renzi tace, ma fonti di Italia Viva commentano: «Siamo sempre stati dubbiosi sull’efficacia di chi vuole fare leggi ad personam. O presunte tali. Ma non proporremo nessuna modifica a questo testo. Se pensano che sia legittimo e costituzionale, facciano pure».

