«Ematologia rafforza la rete sanitaria» 

Ivan Mameli, presidente del comitato di distretto socio sanitario, commenta: «Sembrano polemiche sterili, bisognerebbe collaborare tra strutture ospedaliere. Senza la collaborazione non si va da nessuna parte, è la base per una sanità efficiente e di qualità. Bisogna preoccuparsi di dare dei servizi sanitari di qualità ai cittadini».

Burchi sottolinea l’importanza del principio della rete per la sanità sarda: «Rispediamo al mittente tutte le polemiche relative a uno spostamento dei servizi. L’unico modo per fare sanità in Sardegna è creare equilibrio tra territori in maniera che tutti i sardi abbiano le stesse opportunità, visto che hanno gli stessi diritti e pagano le stesse tasse. Crediamo che la sanità in Ogliastra debba continuare a crescere, ringraziando tutti gli operatori che con grande abnegazione e nonostante le difficoltà riescono a svolgere un servizio che per noi ogliastrini è un diritto».

Apre Ematologia a Lanusei, i sindaci ogliastrini plaudono al servizio lasciando cadere le polemiche che arrivano dal Nuorese che teme per il futuro del reparto del San Francesco. Il primo cittadino di Lanusei e presidente della conferenza socio-sanitaria, Davide Burchi, è soddisfatto pur sottolineando le carenze croniche che aspettano una soluzione. «Si apprende con grande piacere l’apertura di Ematologia, che rappresenta un passo importante per rafforzare i servizi delle nostre strutture sanitarie. Mancano ancora pezzi importanti, speriamo che nuove risorse arrivino dai concorsi in atto soprattutto per Ginecologia e Pediatria».

La rete sarda

Collaborazione

Nessun depauperamento per la Asl Ogliastra: «Il nostro ambulatorio di Ematologia lavorerà in rete con i principali centri specialistici della Sardegna, fornendo un servizio aggiuntivo sul territorio. Non esiste alcuna competizione con la Asl di Nuoro, con cui abbiamo ottimi rapporti di collaborazione».

L’ematologa che gestirà l’ambulatorio dal 7 giugno, Adriana Ghironi, precisa: «Lavoreremo in rete con il resto del sistema sanitario regionale e daremo un servizio aggiuntivo nel territorio ogliastrino. Andremo a gestire soprattutto pazienti affetti da patologie croniche che necessitano di cure ambulatoriali e hanno difficoltà a spostarsi per via della difficile situazione della viabilità ogliastrina».

