Ematologia, concorso lampo per gli specializzandi 

Nuovi medici nel reparto di Ematologia dell'ospedale San Francesco di Nuoro. Dopo il recente addio di cinque medici strutturati - su 9 - in meno di un anno (Alessandro Bianchi e Benedetto Luigi Arru passati ad Areus, Maria Rita Gaviano all'Asst di Pavia, Alessandro Murgia in pensione, Gianluca Doa, ora dirigente della Casa della salute, e il pensionamento della biologa molecolare che sarebbe la sesta, ma ha ottenuto di recente un contratto per altri tre mesi a causa dell'urgenza) sono arrivati gli specializzandi per coprire le falle in un organico che prevede una dozzina di persone. Il problema, quando si parla di specializzandi - con contratto part time di 18 ore settimanali - è che non sono previsti turni festivi, prefestivi e le notti. Da qui è nata l'urgenza di formalizzare la loro presenza, che ha "costretto" Arru a slittare il suo trasferimento da maggio al 15 ottobre. La notizia arriva con un comunicato sul sito della Asl 3 di Nuoro, condiviso poi dal direttore generale Paolo Cannas. «Il reparto, grazie all’equipe diretta da Angelo Palmas, rilancia, puntando sull’innesto di 8 giovani professionisti, cinque dei quali già assunti in regime di libera professione, ma che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato, e gli altri tre di imminente arruolamento, grazie al concorso a tempo indeterminato che si è svolto il 10 ottobre scorso».

