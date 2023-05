Ematologia alla paralisi 

La notizia corre, rimbalza tra i telefoni e allarma. Spinge il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, a scrivere al governatore Solinas e all’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria: «Anche alla luce della chiusura dell’ambulatorio di Ematologia del San Francesco, lancio un appello affinché si trovi soluzione alla crisi del sistema sanitario nuorese». La portavoce di Vivere a colori, Marilena Pintore, aggiunge: «Sì, da una settimana non si possono fare le visite ambulatoriali. La nostra sanità peggiora sempre di più». il direttore generale della Asl 3, Paolo Cannas, spiega: «Ematologia non chiude, ci sono solo delle criticità, come accade in altri reparti. Comunque, nessun smantellamento a vantaggio di Lanusei, come sostiene qualcuno».

Destini incrociati

Due notizie che s’incontrano e generano umori differenti. Da una parte Nuoro, il suo ospedale martoriato e il blocco alle visite nel reparto di Ematologia (pure quelle “intramoenia”); dall’altra, quasi in contemporanea, ecco la nota trionfalistica in arrivo dal Nostra Signora della Mercede di Lanusei: «In Ogliastra apre per la prima volta un ambulatorio di Ematologia. Il nuovo servizio sarà a disposizione dei cittadini a partire dal 7 giugno». Insomma, Nuoro smantella a tutto vantaggio della cittadina ogliastrina? Paolo Cannas è categorico: «No, nel modo più assoluto. È solo fumo negli occhi, le due cose non sono legate. Anche perché, poi, le competenze le abbiamo noi a Nuoro, con il centro trapianti. Devi essere accreditato per fare determinate cose, non ci si può certo improvvisare». Il direttore generale della Asl 3 prosegue: «Premesso che la presa in carico del paziente sarà sempre garantita, al tempo stesso voglio ribadire un concetto: non prenderò più nessuno per i capelli. Ovvero, bisogna creare un ambiente sereno di lavoro e garantire servizi di qualità in base al personale che abbiamo. Quindi, in questi giorni stiamo facendo un quadro di tutti i problemi presenti nei vari dipartimenti. Voglio che sia chiaro, in vista del periodo estivo, ciò che si potrà fare nel nostro ospedale e ciò che si garantirà sfruttando anche le strutture limitrofe».

Ematologia

Il blocco alle visite ambulatoriali nel reparto di Ematologia è solo l’ultimo schiaffo assestato ai pazienti del centro Sardegna. «Sono chiuse le prenotazioni, ho ricevuto lo sfogo da parte di un uomo di un paese della Barbagia che aveva necessità urgente di una visita - racconta Marilena Pintore -. Gli è stato risposto che è tutto bloccato. In base alle informazioni che sono riuscita ad avere, pare che i medici in servizio al momento siano 6 e che le visite ambulatoriali possano riprendere a giugno». La portavoce dell’associazione Vivere a colori rincara: «Centro trasfusionale, Pronto soccorso, Ematologia, Oncologia, Radiologia: sono solo alcune delle tante criticità del nostro ospedale. Ora basta, non si può più attendere: il San Francesco sta per chiudere». Andrea Soddu conclude: «Questa preoccupazione, evidenziata con un esposto da 110 medici lo scorso anno, deve essere presa in mano con forza e capacità risolutiva dalla Regione».