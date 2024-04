«Emarginata per motivi politici» 

Assunzioni interinali “nominative” e persino una infermiera emarginata e demansionata «per non aver accettato la tessera del Partito dei sardi». Ieri nell’udienza del processo Ippocrate, sui presunti concorsi truccati alla Asl in cambio di un tornaconto elettorale, alcuni capisaldi dell’accusa hanno trovato riscontri importanti.

Udienza fiume

Oltre sei ore, davanti al collegio dei giudici (presidente Carla Altieri) hanno sfilato 5 testimoni, a iniziare da tre dipendenti della agenzia interinale E-work che hanno confermato «la Asl talvolta faceva richieste nominative, chiedendo il curriculum di precise persone». Poi è stato sentito l’assistente amministrativo Enrico Cadeddu che, rispondendo al pm Marco De Crescenzo, ha riferito di aver inviato «un documento all’allora commissaria Asl Maria Giovanna Porcu chiedendo di non fornire i dati degli interinali alla commissione speciale sulla Sanità del Consiglio regionale. Volevamo tutelarci». Cadeddu ha sostenuto di aver chiesto un parere all’avvocato Gianfranco Congiu. «Lo incontrammo dopo un Consiglio comunale a Macomer, era con il sindaco Antonio Succu, mi suggerirono di far firmare la lettera a tutti i dipendenti». Sui rapporti Asl- agenzia interinale è stata sentita anche Emanuela Frau del Servizio professioni sanitarie ha precisato: «Per sostituzioni brevi sentivamo direttamente l’agenzia. Per quelle più lunghe ci rivolgevamo al Servizio personale – ha detto – dal 2019 con la nuova responsabile Barbara Collu per le sostituzioni brevi interviene in automatico l’agenzia». Dopo è stata la volta dell’ex responsabile Ufficio personale, Marco Biagini che ha ribadito come per le sostituzioni brevi «l’Sps si muovesse in autonomia. Dal 2014 al 2017 con il blocco delle assunzioni ci fu un grande ricorso agli interinali. Constai che molti operatori arrivavano da Macomer e Bosa. Lo dissi a Maria Giovanna Porcu, anche per non alimentare troppi malumori nel personale». Infine la testimonianza di Manuela Carta, infermiera di Cardiologia che ha riferito di essere stata spostata dall’ufficio per tre volte. «Mi dissero che era per questioni organizzative, in realtà fui trasferita in un ambiente in cui era difficile lavorare». Mancava il telefono, inizialmente anche il pc «avevo perso i contatti con i colleghi, era come se fossi stata svuotata dalle mie mansioni». Il motivo? «Posizioni differenti sul lavoro ma poi Salvatore Manai e Angelo Piras mi chiesero di aderire al Pds, io declinai decisamente la proposta – ha aggiunto – c’era qualcuno che mi faceva battute sciocche, mi dicevano che se avessi fatto scelte diverse non mi avrebbero mai spostato». Manuela Carta ha riferito del periodo difficile, ebbe anche una certificazione per mobbing.

