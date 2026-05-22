«Emanuele Ragnedda mi ha ingannata»: finito l’incubo di Rosa 

«Mi ha ingannata, è vero. Emanuele Ragnedda mi ha ingannata. Mi ha solo fatto del male. Non ho più rapporti con lui dal 24 settembre dell’anno scorso e va benissimo così»: Rosa Maria Elvo, per tutti Rosa, smette di piangere quando parla dell’uomo accusato di avere ucciso Cinzia Pinna. Al posto delle lacrime c’è una collera contenuta quando indica l’uomo che, dicono le indagini, l’ha portata dentro la stanza del delitto raccontandole un sacco di bugie e l’ha trascinata nell’inchiesta aperta sull’omicidio. Ieri mattina Rosa Elvo (51 anni, ristoratrice) ha scelto il suo posto di lavoro, in una giornata di pieno sole a San Pantaleo, per parlare di quello che le è successo negli ultimi otto mesi, per raccontare la fine di un incubo. E come ha detto il suo difensore, Francesco Furnari, per spiegare che cosa significa essere condannati prima di una condanna.

«Grazie San Pantaleo»

Il tema non è l’inchiesta, non è lo stralcio della posizione della donna in vista di una richiesta di archiviazione, non sono i risultati della relazione biologica del Ris che tolgono Elvo dalla scena del crimine. Il tema è quel poco che passa da una vita ordinaria a diventare preda fragile e isolata per i lapidatori della bestiale arena dei social. È sufficiente rispondere alla telefonata sbagliata.

Rosa Elvo è diretta: «Sono entrata in un sistema che ha distrutto la mia vita. Additata, accusata, umiliata, isolata, avevo paura di uscire di casa. Se sono riuscita a sopportare tutto questo per me e per mia figlia è solo grazie alla mia famiglia e alla comunità di San Pantaleo che mi ha creduta e protetta. Devo ringraziare le persone di questa comunità, perché grazie a loro ho superato questo incubo durato otto mesi».

Braccata

Rosa Elvo è stata costretta a muoversi nascondendosi dentro auto diverse dalla sua, utilitarie cambiate continuamente per uscire insieme alla figlia. Qualcuno l’ha anche accusata di essere l’esecutrice materiale dell’omicidio di Cinzia Pinna e su questa gravissima calunnia la Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta.

Dice l’avvocato Francesco Fùrnari, legale della donna: «Ho cercato di filtrare tutto per evitare che la mia assistita vedesse e leggesse certe cose. Ma non sempre è stato possibile. Oggi siamo soddisfatti, ma non felici. Perché pensiamo a Cinzia Pinna, a una donna barbaramente uccisa. Il dramma è che il nome della vittima diventa numero nell’elenco delle barbarie dei femminicidi. Non possiamo essere felici. E dobbiamo ringraziare per il loro lavoro, che ancora non è finito, la dottoressa Noemi Mancini, titolare delle indagini, il procuratore Alessandro Bosco e il maresciallo dei Carabinieri, Daniele Antonucci. Adesso la vicenda della mia assistita entra in una nuova fase. Nessuna vendetta, nessuna polemiche ma valutiamo le azioni legali nei confronti di chi ha colpito ferocemente Rosa Elvo. C’è un passaggio processuale di enorme importanza, che restituisce finalmente dignità a una donna che, per oltre otto mesi, è stata sottoposta a una devastante esposizione».

Ovviamente bisognerà attendere il provvedimento di archiviazione per considerare il caso definitivamente chiuso. E c’è un altro dato interessante, che Rosa Elvo potrebbe rientrare nel procedimento come parte civile contro l’ex compagno Emanuele Ragnedda.

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