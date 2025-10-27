VaiOnline
Il delitto di Palau.
28 ottobre 2025 alle 00:22

Emanuele Ragnedda: «Interrogatemi, sono pronto a rispondere» 

È in carcere da un mese, Emanuele Ragnedda, ha tentato il suicidio e lancia un altro appello ai magistrati: «Sono pronto a rispondere, interrogatemi. Dirò tutto sulla notte del 12 settembre». L’uomo che ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna avrebbe manifestato di nuovo la piena disponibilità a un interrogatorio davanti ai pm Gregorio Capasso e Noemi Mancini. Ragnedda, stando a quanto trapela dal penitenziario di Bancali, vorrebbe ritornare insieme ai magistrati sulle circostanze ancora oscure del delitto. La Procura di Tempio ritiene contraddittoria e incongrua la ricostruzione dell’imprenditore e Ragnedda sarebbe pronto a sciogliere tutti i nodi della versione dei fatti che ha fornito alla gip Marcella Pinna. L’uomo sarebbe pronto a dare una spiegazione ai fori di entrata dei proiettili ravvicinati sul viso della vittima e ai colpi esplosi quasi a bruciapelo. Il difensore di Ragnedda, Luca Montella, ha visto il suo assistito in carcere ieri e non ha voluto commentare.

Sempre ieri a Cagliari, nella sede del Ris dei Carabinieri, la pm Noemi Mancini ha conferito l’incarico all’ingegnere informatico Andrea Cappai per tutte le attività tecniche sul portatile e i telefoni usati da Ragnedda. Mancherebbe all’appello uno smartphone.

